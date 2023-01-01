Mellana di Boves in festa nel weekend per la Medaglia Misericordiosa

CUNEO CRONACA - Da venerdì 17 a lunedì 20 luglio torna a Mellana di Boves la festa patronale della Medaglia Misericordiosa, con quattro giornate di appuntamenti tra sport, gastronomia, musica, tradizione e iniziative per tutte le età.

Il programma si apre venerdì 17 luglio alle 19.30 con la 21esima corsa podistica, organizzata in collaborazione con Boves Run. Alla stessa ora sarà possibile gustare la pinsa, mentre alle 20.30 inizierà la cena del corridore. La serata proseguirà alle 21 con le danze latinoamericane dell’Imperial Dance e la musica di dj Elisa.

Sabato 18 luglio, dalle 19.30, tornerà la pinsa. Alle 20.30 sarà invece servita la cena della sagra dell’Asado, con un menù composto da antipasto, asado, contorno e dolce, al costo di 20 euro. Dalle 22 spazio alla musica dance degli anni Novanta con Annovanta Dance Party.

La giornata di domenica 19 luglio inizierà alle 10 con la Santa Messa, seguita alle 15.30 dai Vespri. Dalle 16 sono in programma Pompieropoli e i giochi popolari per grandi e piccoli, per un pomeriggio dedicato alle famiglie. Alle 19 sarà nuovamente disponibile la pinsa, mentre alle 20 verrà proposta una cena con menù a scelta, composto da antipasto, un primo e un dolce. Alle 21.30 la serata si concluderà con i balli occitani dei Sonadors e Daniela Mandrile.

Lunedì 20 luglio, dalle 19, tornerà la pinsa. Alle 20 sarà servita la tradizionale polenta mellanese, accompagnata da spezzatino, salsiccia, formaggio e dolce, al costo di 10 euro. Alle 20.30 è prevista l’esibizione della scuola di ballo Toni Dance, mentre dalle 21.30 si ballerà il liscio con l’orchestra Scacciapensieri.

Durante il fine settimana saranno inoltre visitabili diverse esposizioni dedicate ai Vigili del fuoco, con fotografie e attrezzature storiche, alla microstoria locale “Le cresime mellanesi” e al progetto “Arte come terapia e vita”, curato da Rosanna Pellegrino con la Comunità Alloggio Corborant Ischiator di Boves. Saranno presenti anche lo stand della Pedancola e altre iniziative collaterali.

L’inaugurazione delle mostre è prevista giovedì 16 luglio alle 21. L’asado e la polenta possono essere prenotati contattando Nadia al numero 339 6602204. I biglietti sono disponibili anche al Bar Roma di Boves. Per l’asado la prevendita è obbligatoria.