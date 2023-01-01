Meeting della Liberazione, oltre 500 in pista a Cuneo per il debutto al Walter Merlo

CUNEO CRONACA - Grande successo e riscontri più che positivi per il 1° Meeting della Liberazione Città di Cuneo, organizzato dall’Atletica Roata Chiusani presso il campo sportivo Walter Merlo di Cuneo.

La manifestazione, inserita nel calendario World Athletics, si è svolta nel pomeriggio di venerdì 25 aprile, contando oltre 500 preiscritti e una folta presenza di pubblico.

L’ottima regia dell’Atletica Roata Chiusani, presente in massa con i propri atleti a coprire tutte le distanze, ha scandito il susseguirsi delle prove riservate ad Assoluti, Master, Cadetti/e e Ragazzi/e, che si sono sfidati sui 150, 200, 300, 500, 1000 metri, per finire con le cinque serie sui 3000 metri.

Grande soddisfazione per il team del presidente Luca Massimino, sia per la riuscita della manifestazione, sia per le ottime prove degli atleti roatesi. Tra i tanti risultati ottenuti dai portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, in evidenza Annalisa Magliano, prima nel giavellotto Cadette con 30,83 metri e nel salto in alto Cadette con 1,67 metri, Matteo Brignone, primo nel giavellotto Cadetti con 27,36 metri e secondo nel salto in alto Cadetti con 1,68 metri, ed Edoardo Sanfelici, primo nel giavellotto Uomini con 60,88 metri.

Buone prove anche per Tommaso Morello, terzo nel disco Uomini con 43,37 metri, Lorenzo Gramazio, quarto nel giavellotto Uomini con 47,38 metri, Filippo Boi, terzo nel salto in alto Cadetti con 1,66 metri e quarto nei 200 metri Cadetti, Roberto Villa, quinto nei 200 metri Ragazzi in 29”87, Debora Armando, ottava nei 500 metri donne in 1’22”98, Nicolò Boscaro, decimo nei 200 metri Ragazzi in 31”94, ed Emma Margherita Peano, decima nei 1000 metri Ragazze in 3’37”60.

Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Cuneo, sono intervenuti la sindaca Patrizia Manassero, il vicesindaco Luca Serale, l’assessore Luca Pellegrino, la delegata Coni Claudia Martin e i consiglieri Fidal Piemonte Serena Putinati e Graziano Giordanengo.

Numerosi gli sponsor per le premiazioni: Kauss, Fratelli Serra Lekkerland e Karhu per i podi di ogni specialità, Rabino Erredue gioielleria per il premio speciale 3000 metri Uomini e Donne, Arcobaleno di Frutta per il premio speciale lanci assoluti e la famiglia Borgoni per il premio speciale “Un lancio per Luca”, in memoria del figlio.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto a tutti i volontari che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione, al dottor Omar Di Gregorio e alla Croce Rossa, a Matteo Enrici 3Ma Studio per le grafiche e agli sponsor che sostengono l’attività sportiva dell’Atletica Roata Chiusani.

Nel fine settimana l’Atletica Roata Chiusani è stata impegnata anche ai Campionati Italiani 10.000 metri su pista di Sulmona, dove a rappresentare la società c’era Alessandro Cena. In una gara condizionata dalle alte temperature, Cena ha chiuso 16° assoluto in 31’46”64, a soli 3” dal podio nella categoria Promesse. Ad accompagnarlo il tecnico Augusto Griseri.

Presenza roatese anche al Trail delle Rocche del Roero del 25 aprile, con Francesca Donalisio ed Elisa Castellino. Nella prova lunga, 20 chilometri con 650 metri di dislivello positivo, Donalisio ha chiuso 19ª donna in 2h14’40”, mentre Castellino si è classificata 34ª in 2h28’08”.