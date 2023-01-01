"Medioevo in famiglia" in Langa: due castelli per un viaggio tra dame, cavalieri e tornei

CUNEO CRONACA - Il Medioevo non smette di affascinare: bastano le torri che svettano sul paesaggio, i racconti appassionati delle sale illuminate dai fuochi, il ricordo delle armature lucenti e le memorie di dame e cavalieri per trasformare una giornata in un viaggio nel tempo. È questo lo spirito di “Medioevo in famiglia”, l’iniziativa della Barolo & Castles Foundation che sabato 20 e domenica 21 settembre animerà i Castelli di Serralunga d’Alba e Roddi con un programma pensato per le famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 20 settembre alle 15.15 al Castello di Serralunga d’Alba, dove il pubblico sarà accompagnato alla scoperta della vita della famiglia Falletti. Tra strategie di gestione delle terre e curiosità sull’abitare medievale, l’esperienza permette di entrare nello spirito del Trecento all’interno di un bene statale gestito dalla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte e valorizzato attraverso la collaborazione con la Barolo & Castles Foundation.

Domenica 21 settembre alle 15.30 la scena si sposterà invece al Castello di Roddi, dove a prendere forma saranno le atmosfere dei tornei cavallereschi, delle battute di caccia e dei sontuosi banchetti. Proprio nelle cucine storiche del maniero, risalenti al Cinquecento, verranno raccontate le antiche ricette che caratterizzavano i pasti della nobiltà con una narrazione capace di annullare le distanze temporali.

Ogni visita, della durata di circa quarantacinque minuti, è pensata come un racconto dinamico e coinvolgente, che unisce apprendimento e divertimento. Il costo per accedere a un singolo Castello è di quindici euro, ridotto a dieci euro per i possessori di Abbonamento Musei. È inoltre prevista una tariffa famiglia valida per un massimo di due adulti e tre bambini; eventuali ulteriori partecipanti pagheranno sei euro ciascuno, con quota ridotta di tre euro per i bambini.

Per chi desidera partecipare a entrambe le esperienze nello stesso fine settimana è disponibile un biglietto cumulativo al prezzo di venticinque euro, ridotto a quindici euro per gli abbonati, con le medesime condizioni per la tariffa famiglia. Per garantire la partecipazione si raccomanda la prenotazione scrivendo a info@barolofoundation.it o telefonando al numero 0173/386697.