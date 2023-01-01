MediaWorld apre a Cuneo: nuovo store alle Gallerie del Territorio e 12 assunzioni

CUNEO CRONACA - MediaWorld, Experience Champion dell’elettronica di consumo, rafforza la propria presenza in Piemonte con l’apertura del nuovo store MediaWorld all’interno del Centro Commerciale Gallerie del Territorio, in Via Guido Martino 8 a Cuneo. Si tratta della seconda apertura recente nella regione dopo quella dello shop in shop a Nichelino e porta a 18 il numero di punti vendita dell’insegna in Piemonte.

Sviluppato su una superficie di circa 730 mq, il nuovo store nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’acquisto sempre più fluida e integrata, combinando prossimità territoriale, consulenza specializzata e servizi omnicanale. L’assortimento è stato definito sulla base delle principali tendenze registrate nei punti vendita piemontesi nell’ultimo anno, con particolare attenzione alle categorie in crescita come Piccoli Elettrodomestici (+15,4%), Aspirazione (+7,3%), Cuffie (+4,9%) e Computer (+4,8%).

All’ingresso del punto vendita, un entrance statement dedicato alla valorizzazione delle migliori offerte accompagna i clienti nella scoperta delle ultime novità tecnologiche, dei servizi disponibili e delle principali promozioni attive. L’esperienza in store si integra inoltre con gli altri touch point digitali del brand - sito, app e display touch screen presenti nel negozio - creando un ecosistema omnicanale pensato per rendere il percorso d’acquisto più semplice e personalizzato.

Tra i servizi disponibili, il nuovo store offre la possibilità di effettuare ordini sul sito mediaworld.it e finalizzarli tramite Pick Up anche in 30 minuti, e Pick&Pay con ritiro direttamente in negozio. È inoltre disponibile il servizio di “pagamento in reparto” che consente ai clienti di completare la transazione direttamente con il consulente che li ha supportati durante l’acquisto, attraverso dispositivi mobili gestiti dal personale MediaWorld ed evitando il passaggio in cassa.

Elemento centrale del nuovo punto vendita è lo Smart Bar, spazio dedicato all’assistenza e alla consulenza personalizzata dove i clienti possono ricevere training sui prodotti acquistati, effettuare riparazioni di smartphone e tablet fuori garanzia, ottenere supporto per setup e personalizzazione di nuovi dispositivi o prodotti già in possesso, assistenza per aggiornamenti software e attivazione di strumenti di parental control.

L’apertura del nuovo store ha inoltre un impatto positivo sul territorio dal punto di vista occupazionale, con 12 persone impiegate all’interno del punto vendita.

Il nuovo negozio MediaWorld è stato progettato all’insegna di una politica di contenimento energetico che ormai da molti anni caratterizza l’insegna. L’illuminazione è completamente a LED e l’energia utilizzata, proviene per la maggior parte da fonti rinnovabili. Tutto il punto vendita è tele gestito al fine di ottimizzare i consumi e gestirne le accensioni e gli spegnimenti. Inoltre, il Building Management System del punto vendita regola costantemente la temperatura degli ambienti garantendo lo standard ambientale suggerito.

All’inaugurazione del nuovo store era presente il Vicesindaco con deleghe a Comparti Produttivi, Lavori Pubblici e Trasporti del Comune di Cuneo, Luca Serale. “L’apertura di una nuova realtà commerciale come MediaWorld rappresenta un segnale positivo per il territorio e per il tessuto economico cittadino. Investimenti di questo tipo contribuiscono a generare occupazione, servizi e nuove opportunità per la comunità locale, valorizzando al tempo stesso l’attrattività commerciale della città”, ha dichiarato Serale.

“Con l’apertura del nuovo store di Cuneo proseguiamo il percorso di sviluppo della nostra rete retail, con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai clienti attraverso format innovativi e integrati”, ha dichiarato Stefano Parlati, Regional Sales Manager New Format di MediaWorld. “Vogliamo offrire un’esperienza d’acquisto che unisca consulenza, servizi e integrazione omnicanale, rispondendo in modo concreto alle esigenze delle comunità locali. Cuneo rappresenta per noi un territorio strategico, nel quale intendiamo costruire una relazione duratura basata su prossimità, competenza e qualità del servizio.”

In occasione dell’apertura, da oggi fino al 3 maggio, è attiva la promozione NO IVA sulla migliore tecnologia, riservata ai possessori della carta gratuita MediaWorld CLUB.