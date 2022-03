Medaglia d'oro dell'Alberghiero di Dronero al campionato della cucina italiana a Rimini

CUNEO CRONACA - Settimana di grandi soddisfazioni per l’Alberghiero "Donadio" di Dronero, in provincia di Cuneo, grazie ai suoi studenti di Cucina che hanno fatto incetta di premi a due prestigiosi concorsi nazionali. La prima vittoria al Concorso Tartufo d’oro di Alba, grazie a Emanuele Cossotto, Ginevra Cavozza e Elena Scarzello della 4A Cucina che, con il piatto "Il merluzzo in gita a Vercelli", hanno ottenuto il premio come miglior "starter".

Il giorno dopo è arrivata la medaglia d’oro per Pietro Chiesa della VC Cucina, che in coppia con il capitano di squadra chef Fabrizio Frongia dell’agriturismo Casa Bianca di San Sebastiano di Fossano hanno ottenuto il primo posto, per la categoria Mistery Box, al Campionato della Cucina Italiana della FIC (Federazione Italiana Cuochi) a Rimini. Buona prestazione anche per Jonathan Andreis, anche lui della VC di Cucina, che ha lavorato con il capitano di squadra, lady chef Silvana Musej, del Relais Cuba di Cuneo.

"Complimenti ai ragazzi che hanno portato in alto il nome del nostro istituto – dice il prof. Marcello Comba, che ha organizzato la partecipazione ai concorsi –. Per i nostri allievi è importante cimentarsi in queste competizioni di alto livello che richiedono grande impegno e una preparazione di mesi: si tratta di occasioni formative eccezionali, in cui devono dimostrare le proprie capacità e abilità sfidando cuochi professionisti, docenti e allievi degli istituti alberghieri provenienti da tutta Italia e dall’estero. Al Campionato della Cucina Italiana della FIC, i nostri allievi hanno rappresentato il Piemonte per l’Associazione Cuochi Provincia Granda, che ringraziamo per la straordinaria opportunità e con cui ci auguriamo di proseguire la collaborazione a beneficio dei nostri ragazzi".