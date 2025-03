Mauro Repetto, Cristina D'Avena e Tonio Cartonio al festival del fumetto di Savigliano

CUNEO CRONACA - Mauro Repetto, Cristina D'Avena, Danilo Bertazzi (alias “Tonio Cartonio”) e tanti altri nomi in programma. È già pienamente in moto la macchina organizzativa per l'edizione 2025 di “Savix Comics & Bricks”, il festival dedicato al mondo del fumetto che si terrà il 10 e 11 maggio prossimi.

La terza edizione, che promette un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente, trasformerà nuovamente la città di Savigliano in un punto di riferimento per appassionati di fumetti, anime, cosplay, games e mattoncini Lego.

Ad aprire la kermesse – venerdì 9 maggio, al Milanollo – sarà Mauro Repetto, ex 883. Con il suo spettacolo “Alla ricerca dell'Uomo Ragno” regalerà al pubblico una serata speciale all’insegna della musica e dei racconti sulla sua carriera.

Tra gli ospiti speciali di questa edizione ci sarà anche Danilo Bertazzi, il celebre “Tonio Cartonio” della Melevisione, trasmissione per bambini di Rai Tre entrata nella memoria collettiva. Sabato 10 maggio, alle 15, Bertazzi incontrerà il pubblico regalando momenti di nostalgia e divertimento.

Domenica 11 maggio, alle 18.30, il gran finale vedrà protagonista un'ospite d’eccezione: Cristina D’Avena. Insieme ai Gem Boy, proporrà le più celebri sigle dei cartoni animati sul Main Stage di Piazza Cavour, un'area che garantirà un'esperienza ancora più immersiva per il pubblico.

Per Bertazzi e D'Avena l'ingresso è gratuito. Per Repetto i biglietti sono invece acquistabili su vivaticket o presso l'Ufficio cultura del Comune di Savigliano (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12).

«Questi – afferma l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano – sono soltanto alcuni dei grandi nomi che abbiamo già annunciato e che porteremo all'edizione 2025 di “Savix Comics & Bricks”. Ce ne sono tanti altri, da Kenta Suzuki al gruppo “Miwa e i suoi componenti”. Questa è una manifestazione nata tre anni fa per ricordare il giovane giornalista Francesco Gerbaldo e che da subito ha saputo entrare nel cuore dei saviglianesi e non solo. Registrando un grande successo di pubblico, anche grazie al grande lavoro di un'affiatata squadra di persone che lavora all'evento per mesi».

Sul sito savixcomicsandbricks.it e sui canali Facebook ed Instagram della manifestazione saranno svelati nel corso delle settimane il programma definitivo e tutti gli ospiti presenti.