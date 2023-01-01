Matteo Oleotto al Cineclub Méliès: incontro con il regista di "Ultimo schiaffo"

CUNEO CRONACA - Venerdì 6 febbraio, alle 21, il Cineclub Méliès di Busca ospiterà per "Schermi d'autore invernali" il regista Matteo Oleotto, che dialogherà con il pubblico al termine della proiezione del suo film “Ultimo schiaffo”, interpretato da Adalgisa Manfrida e Massimiliano Motta.

Oleotto, originario di Gorizia, ha iniziato il suo percorso artistico studiando recitazione alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, per poi trasferirsi a Roma, dove si è diplomato nel 2005 al Centro Sperimentale di Cinematografia. Qui ha scritto e diretto i suoi primi lavori, tra cui Stanza 21, premiato con una menzione della giuria al Festival Internazionale del Cinema di Belgrado, e il film di diploma A doppio filo.

Le sue opere iniziali sono state presentate in numerosi festival, e Oleotto ha collaborato come assistente di Roberto Dordit nel film Apnea e in vari programmi televisivi nazionali. Nel 2007 ha anche recitato nella commedia Lezioni di cioccolatodi Claudio Cupellini.

Nel 2013 il regista ha presentato il lungometraggio Zoran – Il mio nipote scemo alla 70ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nell’ambito della Settimana Internazionale della Critica, vincendo il Premio del Pubblico “RaroVideo”. L’anno successivo ha ricevuto numerosi riconoscimenti in diversi festival, tra cui il Globo d’oro.

Dopo anni di esperienza tra film tv e serie, nel 2025 Oleotto è tornato sul grande schermo con “Ultimo schiaffo”, presentato alla sezione Alice nella città.