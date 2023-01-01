Australian Open Junior: Simone Massellani di Caramagna accende i riflettori sul tennis italiano

CUNEO CRONACA - Simone Massellani, diciottenne promessa del tennis, proveniente da Caramagna Piemonte, cresciuto sportivamente al Best Point Caramagna Piemonte, ha conquistato l'attenzione del pubblico con una prestazione di assoluto rilievo all'Australian Open Junior 2026, svoltosi a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1 febbraio, accompagnato dal coach Umberto Marino.

Massellani ha aperto il torneo con una prestazione autorevole al primo turno. Il giovane piemontese ha superato lo spagnolo Yannik Alvarez con un netto 6-0, 6-3, mostrando solidità sia al servizio che nella fase di ritorno. Al secondo turno, è arrivata un'altra impresa per il giovane cuneese: in una sfida combattuta, Massellani ha battuto lo colombiano Juan Miguel Bolivar Idarraga, con il punteggio 2-6, 6-2, 6-3, uscendo poi di scena contro lo statunitense Keaton Hance, con il punteggio 6-0, 6-4.

Nel video le dichiarazioni di Simone Massellani, giocatore di Best Point Tennis Cuneo, Umberto Marino, allenatore e Denis Fino, titolare di Best Point Tennis Cuneo.