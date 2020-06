"Mascherina blu", la canzone inventata e cantata dagli studenti della Media a Trinità

CUNEO CRONACA - Nelle ultime settimane di didattica a distanza, alla scuola Media di Trinità è stata realizzata una canzone. I protagonisti sono stati 80 studenti delle classi prime e terze della Scuola Media, che hanno scritto, musicato e cantato "Mascherina blu", una canzone che vuole ricordare questo lungo periodo di isolamento a cui siamo stati costretti a causa dell'epidemia Covid-19.

A ideare il progetto è stato il professore di musica, Stefano Milanesio, che ha assegnato un compito ai suoi studenti: cantare e suonare degli spezzoni musicali inventati e provare a scrivere un testo inedito. Milanesio ha quindi composto la parte musicale della canzone, basandosi sui contributi dei ragazzi. Poi Gennaro Castaldo, ex studente di Milanesio al "Grandis" di Cuneo, e in parte Cristina Bessone (che insegna Lettere nelle classi terze) hanno elaborato il testo, basandosi sulle parole scritte dagli studenti.

Ecco come è nata la canzone "Mascherina blu", cantata e suonata dagli studenti in un video che è stato caricato qualche giorno fa su Youtube e ha già avuto più di tremila visualizzazioni. Il video è stato mixato e masterizzato da Davide Borra, mentre il montaggio video è a cura di Francesco Calabrò. Stefano Milanesio e il suo (allora) studente Gennaro Castaldo, che ora fa il rapper, lo scorso anno scolastico avevano vinto il premio regionale "La partita del cuore" con la canzone inedita Un cuore rap.

"Collaborare con Stefano Milanesio e Gennaro Castaldo per creare questa canzone è stata per me davvero una bella esperienza - commenta Cristina Bessone -. In questi lunghi mesi di lockdown mi sono collegata tutti i giorni con i miei studenti e prima di ogni lezione, ci capitava di riflettere sulla strana situazione che stavamo vivendo, chiusi in casa e lontano da amici ed affetti; la canzone "Mascherina blu" è stato un modo per far emergere il loro vissuto".