Marta Bassino, vincitrice a Soelden 2020, sabato al via nello slalom gigante in Austria

CUNEO CRONACA - Manca sempre meno al primo appuntamento stagionale di Coppa del mondo sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach di Soelden, in programma sabato 22 ottobre (prima manche ore 10.00, seconda alle 13.05 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport), dove l’Italia vanta nella storia tre vittorie (Marta Bassino nel 2020 davanti a Federica Brignone, la stessa Brignone nel 2015 e Denise Karbon nel 2007) e undici piazzamenti complessivi sul podio.

Alla vigilia del Gigante di Soelden anche il "Fan Club Marta Bassino" di Borgo, in provincia di Cuneo, dà il via alla stagione 2022-2023 con il tesseramento. "Abbiamo scelto di ripartire dalla parola con cui avevamo chiuso la stagione passata: differenti - scrivono -. Con voi, insieme a voi, che come noi volete bene a Marta, vogliamo continuare a vivere il suo percorso agonistico con l'unicità che le è propria, fatta di umiltà, basso profilo, un sorriso inestinguibile e quieta grandezza".



Le tariffe sono invariate rispetto alla scorsa stagione: 15 euro di quota standard, 5 euro per i nati tra il 2008 e il 2014, gratis per i nati dal 2015 in poi. Più il contributo di spedizione di 9 euro per chi volesse ricevere tessera e gadget (che sarà una sciarpa) a casa propria. La tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività del Fan Club ed è il "biglietto di prima fila" per sostenere Marta nel suo percorso sportivo e varie iniziative solidali. L'iscrizione è già possibile online, versando poi la quota tramite bonifico bancario (le coordinate non sono cambiate rispetto al 2021). Tra qualche settimana sarà anche possibile recarsi nei negozi convenzionati. (Clicca QUI)