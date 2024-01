Marta Bassino sesta dopo la prima manche di Plan de Corones: la seconda alle 13,30

CUNEO CRONACA - Brignone quinta, Bassino sesta, Goggia ottava dopo la prima manche del gigante di Plan de Corones. Lara Gut-Behrami mette in pista un’ottima prima manche sulla Erta di San Vigilio di Marebbe e stacca il miglior tempo in 1’00″48, precedendo di 59 centesimi la neozelandese Alice Robinson e di 68 la svedese Sara Hector. Al quarto posto si inserisce la norvegese Ragnhild Mowinckel a 77, quindi la migliore delle azzurre, Federica Brignone, con 84 centesimi di svantaggio.

Segue Marta Bassino, sesta a 1″32. "Lara ha fatto la differenza – ha detto Marta Bassino – io penso di aver sciato bene in generale, ho perso tanto nella parte bassa perché mi è mancata un po’ la fiducia di attaccare al massimo".

Quindi Sofia Goggia, che acciuffa l’ottavo posto a 1″42 dalla Gut-Behrami, dietro alla polacca Maryna Gasienica-Daniel. "Credo di aver disputato un ottimo gigante, sono sempre stata sul taglio sin dall’inizio. Nell’ultima parte mi sono un po’ persa, con quel gioco di luce e ombra. Ho perso un po’ il ritmo. Avrei potuto attaccare da cima fino in fondo. Sono contenta di essere lì e ho avuto delle ottime sensazioni. Era dal 2021 che non facevo questa pista, è molto bella, il fondo è molto duro. Speriamo di riuscire a far bene nella seconda”.

Roberta Melesi è a 1″86, Asja Zenere ferma il crono con 2″16 di svantaggio, mentre Elisa Platino è staccata di 2″40 dalla prima. Tutte comunque qualificate. Non passano alla seconda manche: Lara Della Mea 34/a, Laura Pirovano 39/a e Ilaria Ghisalberti 40/a. La seconda manche è prevista per le 13.30.

Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport, live timing su sito e app Fis QUI.

(Testo tratto dal sito di Fisi)