Marta Bassino a Levi per lo Slalom: prima manche alle 10,30, seconda alle 13,30

CUNEO CRONACA - Penultimo weekend di novembre all'insegna dello slalom: oggi e domani, 20 e 21 novembre, Marta Bassino sarà impegnata sulle nevi nordiche di Levi. Dato l'intenso programma, Marta ha inevitabilmente qualche chilometro di sci in meno nella disciplina. In questi giorni ha comunque lavorato alacremente per dare continuità alla sua sciata e potersi così mettere in gioco anche tra i rapid gates. L'obiettivo è anzitutto il superamento del "taglio" delle 30 dopo la prima manche - che già l'anno scorso ha dimostrato ampiamente di valere - per poi "salire" il più possibile nella seconda.



Il programma prevede per entrambi i giorni la prima manche alle 10,30 e seconda alle 13,30; diretta tv visibile su RaiSport ed Eurosport, oppure in live timing su sito e app Fis: sabato QUI, domenica QUI. Concludiamo con un'importante segnalazione: sabato 27 novembre in piazza Galimberti a Cuneo andrà di scena "Sci in piazza", l'evento che l'Atl Cuneese dedica al mondo della neve, alle stazioni sciistiche, ai centri fondo della Granda e alle loro varie attività. Per tutta la giornata, dalle 10 in poi, si susseguiranno musica, esposizione di gadget, dimostrazioni sulla sicurezza in montagna, novità delle stazioni e dei centri fondo, animazione per bambini, truccabimbi e un pizzico di magia con la presenza anche di Babbo Natale.

Nondimeno ci saremo pure noi del Fan Club Marta Bassino con un nostro stand e la figura di Marta sarà al centro dell'attenzione: in particolare alle 11 avrà luogo, a grande richiesta, la prima proiezione pubblica in Italia de "La Famiglia", il docufilm che la Salomon le ha dedicato; a seguire dalle ore 16 guarderemo insieme in diretta sul maxischermo la sua gara in quel di Killington. L'evento è aperto al pubblico con accesso libero, in caso di maltempo ci si sposterà in piazza Virginio.