Mario Draghi al Quirinale per l'Italia darebbe certezza alle nostre prospettive di ripresa

PIERCARLO BARALE - Con semplicità ed eleganza, Draghi ha sciolto la riserva sul Quirinale. Se lo voteranno, ci salirà. Non ci saranno sfracelli nel governo, dal momento che non ve ne sono stati finora, pur affrontando questioni difficili, molto divisive. I partiti hanno saputo posporre le bandierine allo stellone, in vista di un risultato che stava a cuore all’intero Paese. Il ragionamento del premier è condivisibile. Costituisce un atto di fiducia nei partiti che lo hanno sostenuto e che, secondo logica, lo dovrebbero sostenere come presidente della Repubblica, all’interno del medesimo disegno, con un compito diverso. Da quel momento la campagna acquisti berlusconiana - una sua comprovata specialità - avrà avuto fine. La disponibilità di Draghi, espressa con tanta chiarezza, sancisce anche il termine del toto-elezioni. Poiché occorrerà porre mano alla sua sostituzione alla guida del governo, a ciò provvederà Draghi stesso, se non verrà impallinato come Prodi. Dovrà egli stesso scegliere il suo successore sulla base delle indicazioni dei partiti, dopo le rituali consultazioni, per garantire al Paese ed all’Europa la continuazione degli impegni fino al 2023, fine della legislatura. Poiché la sua permanenza al Colle durerà sette anni, potrà curare l’adempimento agli impegni assunti con l’Europa, che vanno ben oltre il 2023. Draghi al Colle rassicurerà i parlamentari - i peones in particolare - parecchi dei quali avrebbero impallinato qualunque candidato intenzionato ad andare alle urne in primavera.

Draghi al Quirinale, per il Paese, l’Europa ed i capi di Stato più influenti, Biden compreso, costituisce la garanzia di sicurezza della ripresa, di avventure pericolose, garantisce l’equilibrio finanziario e la restituzione nel tempo dell’enorme debito pubblico prossimo a duemila ottocento miliardi di euro. Se verrà sostituito da Giorgetti, piangerà Salvini, ma dovrà asciugarsi le lacrime da solo, perché viene prima il partito che lo stesso leader. Meloni, che vuole le urne subito, dovrà attendere fino al 2023. Solo dopo tale data avrà luogo il suo duello con il capitano per la presidenza del governo, se vincerà la destra. I parlamentari incasseranno i quindici mila euro mensili, matureranno la pensione contributiva e parteciperanno ai vari benefit dovuti al loro status. I partiti non dovranno dare corso alla campagna elettorale e si accontenteranno di leggere le previsioni sulle intenzioni di voto. Se faranno fare a Draghi la fine di Prodi, il Paese dovrà cercare un altro Presidente del Consiglio ed un altro Presidente della Repubblica. Draghi ci saluterà senza astio e dispiacere. Se ne proverà, certamente non lo evidenzierà.

La maggioranza del popolo sovrano ha trascorso il ventennio berlusconiano, con le manifestazioni di sovranità del già cavaliere, che si è permesso il bunga bunga, gli aerei di Stato per trasportare le escort dalla Puglia alla villa in Sardegna, le leggi ad personam e contra personam, quelle a favore del suo impero televisivo, la mole di prescrizioni conseguenti anche alle variazioni delle norme, la condanna definitiva per reati fiscali, il processo in corso per le olgettine con puntuale ricovero ospedaliero o malattie tipo uveite ricorrenti prima di ogni udienza, oppure con pretestuosi impegni di governo appositamente creati in barba agli accordi fra gentiluomini intervenuti con i giudici. Il già cavaliere giocava tutte le carte per arrivare al Colle, bloccando così il processo nella fase finale e le altre pendenze penali in istruttoria. Tutto fermo fino al termine del mandato settennale. Il pensiero di Berlusconi al Colle con le immancabili escort, amici e sodali, visite di Stato e aerei di Stato, bandiera mediaset sul torrino, preoccupa gran parte del popolo sovrano. Con Draghi al Colle, il sogno berlusconiano di succedere a Mattarella svanirà. Quasi certamente ne era ben conscio, dato che l’intelligenza è una sua dote. Se anche non arriverà al Colle, questa campagna presidenziale gli ha dato una certa notorietà internazionale alla quale non era più aduso da parecchio. Con Berlusconi al Colle, lo stellone italico dovrebbe essere sostituito da un grappolo di banane.

Piercarlo Barale

Cuneocronaca

(Foto tratta dal sito del governo)