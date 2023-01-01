Mariner 2 e il coraggio di guardare oltre: quando l'umanità alzò gli occhi verso Venere

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Cosa accadde il 27 agosto 1962? Uno sguardo indietro: il 27 agosto 1962 ci fu il lancio della sonda Mariner 2, la prima missione spaziale a raggiungere con successo un altro pianeta: Venere.

Ha vinto la curiosità, il coraggio di guardare oltre ciò che è vicino. Un giorno in cui l'umanità ha scelto di non accontentarsi della superficie. In quel fatidico 27 agosto 1962, l'umanità ha fatto una cosa che oggi pare quasi proibita: ha alzato lo sguardo. Mentre oggi ci chiedono di tenerlo basso, ancorati allo schermo del telefono, sulle notizie dell'ultimo minuto che rompono la nostra serenità, sulle analisi geopolitiche che non fanno che alimentare incertezza e impotenza.

Mariner 2 rammentava che non è obbligatorio ascoltare solo ciò che fa rumore e neanche obbligatorio avere paura. L'informazione stordisce, è un'ammazza -menti. Coraggio, proviamo a guardare oltre. Almeno proviamoci. Possiamo immaginare altro, per esempio esplorare, ricominciare.

Il mondo è complicato, ma l'universo è semplice, non perché sia facile, ma perché non pretende di essere capito minuto per minuto. Immaginate un pianeta in cui il telegiornale dura 30 secondi e parla solo di scoperte. Dove la geopolitica è semplice “Chi porta più biscotti alle riunioni decide”. Dove le comunicazioni urgenti, quelle dell'ultimo minuto sono: “E' stata appena avvistata una nuova nuvola di un bel rosa shocking”. Dove il concetto di confine è: “Qui crescono fiori blu, lì quelli verdi”.

Insomma, non siamo nati per guardare ciò che ci spaventa, siamo nati per guardare lontano, per immaginare, esplorare e per non credere che il mondo è solo quello che ci passa la TV. La Terra discute, il cielo scintilla, a voi la scelta. Io sto dalla parte della stella che non interrompe mai e non chiede la password.

Pensierino: “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante”. Io ci provo.

Fiorella Avalle Nemolis