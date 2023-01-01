Marcia di pace in Valle Maira: 24 ore in cammino tra giorno e notte per Gaza

CUNEO CRONACA - Una camminata di 8 tappe lungo la Valle Maira, della durata complessiva di 24 ore, per richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione a Gaza e sull’urgenza di un cessate il fuoco immediato, oltre che di aiuti per la popolazione stremata dalla fame. L’iniziativa, in programma sabato 30 e domenica 31 agosto, nasce dall’idea di un gruppo di abitanti della valle e si inserisce tra le “Local March for Gaza” (clicca QUI)

«Nel momento storico che stiamo vivendo, siamo attoniti di fronte a quanto accade nella Striscia di Gaza e in Palestina, dove ogni giorno perdono la vita bambini, donne e uomini innocenti – colpiti sia dalle armi sia dalla fame», scrivono gli organizzatori nel messaggio inviato ad associazioni e amministrazioni locali. «Riteniamo che nessun essere umano possa rimanere indifferente e, nel nostro piccolo, crediamo che ciascuno di noi abbia il dovere morale e umano di attivarsi».

La camminata partirà alle 10 di sabato 30 agosto dal parcheggio di Saretto, nel Comune di Acceglio, simbolicamente a pochi metri dalla sorgente del torrente Maira. I partecipanti proseguiranno di giorno e di notte, fino a raggiungere Dronero, in prossimità del Ponte del Diavolo, intorno alle 9.30 di domenica 31 agosto, dove è previsto un momento di riflessione.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare un pensiero scritto, che sarà poi esposto in un luogo simbolico di Dronero, in modo da rimanere visibile a lungo. Durante il percorso verranno portate in corteo bandiere della Pace e della Palestina, che saranno donate a ciascun Comune attraversato.

Di seguito le tappe nel dettaglio, con i luoghi di ritrovo:

Ore 10 – Partenza dalle sorgenti del Maira (parcheggio di Saretto, Acceglio) verso Acceglio (piazzale in Borgata Villa) – 5,6 km

Ore 13.30 – Acceglio (piazzale) → Prazzo Superiore (piazzetta del Municipio) – 6,2 km

Ore 17 – Prazzo Superiore → Ponte Marmora (area picnic) – 3,5 km

Ore 21 – Ponte Marmora → Stroppo, Bassura (piazzetta del monumento Riberi) – 3,7 km

Ore 23.30 – Stroppo, Bassura → Macra (piazza del Municipio) – 5,1 km

Ore 2.00 – Macra → Sant’Damiano Macra (piazza del Pellerin) – 7,7 km

Ore 4.30 – Sant’Damiano Macra → Cartignano (piazzetta del Municipio) – 3,3 km

Ore 7.00 – Cartignano → Dronero – 7,5 km

Ore 9.30 – Arrivo a Dronero, Ponte del Diavolo

Per ogni tappa è previsto un referente che si occuperà di verificare il tracciato e di coordinare il gruppo. La manifestazione è aperta a tutti, si consiglia di portare un giubbotto catarifrangente, una frontale e qualcosa di caldo per coprirsi per le tappe notturne. Cappellino o altro per coprire la testa se si percorrono le tappe diurne.

La camminata si svolgerà senza simboli associativi e di partito, per sottolineare la condivisione trasversale di un messaggio di pace. La prima si è tenuta sul Cammino di Oropa a luglio 2025; ad agosto sono già state organizzate altre tappe: in Liguria tra Albenga e Cervo dal 23 al 25, sul Cammino dei Briganti tra Abruzzo e Lazio dal 24 al 27. Nei prossimi giorni toccherà ancora a Novara il 30 agosto, a Lucca il 31, a Modena il 30 e 31, così come in Valle Maira; dal 30 agosto al 27 settembre si svolgeranno inoltre iniziative nell’area metropolitana di Torino. Un movimento di cittadine e cittadini che porterà in cammino una petizione: le firme raccolte verranno consegnate a fine ottobre a Roma alle autorità “Un gesto finale, concreto, per ricordare che la pace, per essere tale, ha bisogno di essere ascoltata, curata e voluta” si legge sul sito del movimento.

Numerose associazioni della provincia di Cuneo, ma non solo, hanno già aderito alla manifestazione in Valle Maira. Per aderire all’iniziativa si può lasciare il nominativo QUI. Tutti coloro che aderiranno riceveranno una comunicazione a ridosso della manifestazione, con maggiori informazioni sullo svolgimento della manifestazione. Per maggiori dettagli e per eventuali richieste: valmairapergaza@gmail.com.

(Foto di Alice Marini)