Rassegna Maraman, a Valgrana la proiezione di "Lou pan es lou soubeiran"

CUNEO CRONACA - Prosegue la rassegna di eventi proposti dalle 32 strutture museali ed espositive della rete Maraman delle Valli Maira, Grana e Stura.



Domenica 30 marzo, alle 17, nel salone comunale di Valgrana un appuntamento proposto dai due musei locali, il Kinomuseo - Piccolo museo del Cinema e l’Esposizione delle opere artistiche in miniatura. Sarà proiettato Lou pan es lou soubeiran, ultimo documentario di Giacomo Allinei, videomaker di Prazzo, già autore di altri racconti per immagini dedicati alla Val Maira. Alla proiezione (40’ circa) seguirà dibattito con il regista.



L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni Espaci Occitan, www.espaci-occitan.org, segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano. La rassegna proseguirà con nuovi eventi ad aprile. Il progetto è promosso da tutte le realtà culturali della rete Maraman, coordinato da Espaci Occitan e sostenuto dalla Regione Piemonte.

