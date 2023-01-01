"Manzoni a fumetti": a Mondovì la presentazione del nuovo volume sulla didattica innovativa

CUNEO CRONACA - Venerdì 3 ottobre, alle 18, presso la libreria Confabula, in piazza Cesare Battisti 3c a Mondovì Breo, si terrà la presentazione del volume "Manzoni a fumetti", volume della autorevole collana dei Quaderni di Ricerca della Loescher, che affronta con un taglio innovativo il tema dell’uso didattico del fumetto in relazione alla letteratura e all’educazione linguistica.

Il volume sarà presentato dai curatori, il prof. Giuseppe Noto (ordinario di Filologia e linguistica romanza presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino) e la carrucese Manuela Roccia (insegnante di scuola primaria e dottoranda presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, e segretaria del GISCEL del Piemonte).

Alla serata saranno presenti anche due degli autori del volume: il prof. Mariano Somà dell’IIS “Cigna” di Mondovì presenterà il lavoro sul fumetto compiuto nelle sue classi, con la produzione di fumetti da parte di allievi dal testo manzoniano. I prof. Lorenzo Barberis dell’IIS “Vallauri” di Fossano presenterà le attività di classe e il corso di fumetto pomeridiano, attivato presso l’Istituto dal 2019 in varie forme in collaborazione col prof. Alessandro Giordanetto.

Un'occasione per un confronto su fumetto, letteratura e didattica, che può essere una occasione interessante per appassionati e docenti, non solo delle superiori.