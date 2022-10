Manta: Halloween al castello tra cavalieri, dame, antichi racconti e visite in notturna

CUNEO CRONACA - Anche nel 2022 i Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS verranno avvolti dalle atmosfere di Halloween. Mura merlate, antiche torri, labirinti settecenteschi, palazzi e ville con scenografici parchi si animeranno con visite al buio, racconti misteriosi e storie curiose, leggende, aneddoti e laboratori di travestimenti per vivere un’avvincente avventura con tutta la famiglia.

Cavalieri, dame e antichi racconti accompagneranno i bambini e le loro famiglie alla scoperta del Castello della Manta (Cuneo) per visite speciali tra le sale e le mura splendidamente dipinte della fortezza, il giardino e il bosco che la circondano, in programma da sabato 29 a lunedì 31 ottobre, alle ore 14.30, 15.45 e 16.30. Leggende, aneddoti e i colori della natura in autunno saranno gli ingredienti dei pomeriggi che anticipano l’attesa, brumosa notte di Halloween.

Biglietti: intero € 13; ridotto 6-18 anni € 6; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 36; iscritti FAI, residenti Comune di Manta e altre convenzioni € 3; bambini fino ai 5 anni gratuito.

Domenica 30 e lunedì 31 ottobre, a partire dalle ore 19.30, in via eccezionale il castello aprirà per visite in notturna. Il percorso alla luce delle lanterne, tra i preziosi affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi che decorano le sale, offrirà l’occasione per cogliere il fascino del maniero da un punto di vista insolito. L’itinerario proseguirà lungo le antiche mura, nel borgo, fino alla Chiesa di Santa Maria del Castello, con la narrazione di aneddoti, memorie e tradizioni, dalle usanze medievali in cucina fino allo svolgimento di feste e processioni.

Biglietti: intero € 16; ridotto 6-18 anni € 8; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 46; studenti 19-25 anni € 12; iscritti FAI, residenti Comune di Manta e altre convenzioni € 6; bambini fino ai 5 anni gratuito.

Da domenica 30 ottobre a martedì 1° novembre dalle ore 10.15, il castello proporrà, inoltre, una passeggiata speciale alla scoperta delle figure dei Santi raffigurati nella splendida abside della Chiesa castellana e sulla volta della Cappella funebre di Michele Antonio, con approfondimenti sulla loro vita, l'iconografia e le tradizioni collegate. Il percorso si completerà con la visita alla meravigliosa Sala Baronale per conoscere gli Eroi e le Eroine rappresentati sulle pareti: una “sfilata” di personaggi mitici e storici che racconta uomini e donne innalzati agli onori della storia a seguito di imprese e gesta memorabili.

Biglietti: intero € 13; ridotto 6-18 anni € 6; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 36; studenti 19-25 anni € 9; iscritti FAI, residenti Comune di Manta e altre convenzioni € 3; bambini fino ai 5 anni gratuito. Per informazioni: Castello della Manta, Via De Rege Thesauro 5, Manta (CN); 0175 87822, faimanta@fondoambiente.it.

Gli eventi di Halloween al Castello della Manta si svolgono con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.

Chi si iscriverà al FAI al Castello di Masino o al Castello della Manta o rinnoverà il giorno dell’evento entrerà gratuitamente e avrà il rimborso del biglietto.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2022” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.