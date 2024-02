Mandala per abbellire il sacrario di Boves in occasione della Festa della Donna con Mai + Sole

CUNEO CRONACA - In occasione della festa della donna, l’amministrazione comunale, in collaborazione con altre realtà associative, organizza, in data 8 marzo, un’esposizione di Mandala realizzati con la tecnica dell’uncinetto.

Una mostra a cura delle donne e per le donne in quanto l’intero ricavato delle donazioni andrà all’associazione Mai+Sole.

L’inaugurazione della coloratissima esposizione si terrà alle 20,30 sotto il sacrario. La serata proseguirà all’auditorium Borelli con racconti e testimonianze a cura dell’associazione Mai + Sole.

I mandala, che abbelliranno il Sacrario cittadino, saranno disponibili facendo una donazione a partire da euro 10 euro (cadauno). Un’occasione preziosa per fare del bene e portarsi a casa un pezzo unico e originale.

La distribuzione delle creazioni artigianali si terrà a cura dell’associazione Battikuore sabato 23 e 30 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.