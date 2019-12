Mancata precedenza, liberate 2 auto incastrate nel guardrail in via Ripoli a Dronero

Due interventi dei vigili del fuoco a Dronero e Garessio nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre.

Alle 18,30 a Dronero, in via Ripoli, la strada che porta a Montemale due auto che procedevano in verso opposto sono rimaste incastrate cercando di passare contemporaneamente sulla via stretta. Le portiere sono quindi rimaste bloccate dal guardrail.

Alle 16.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Garessio per abbattere un albero di 20 metri caduto sulla recinzione di una casa privata in via Calizzano. Fortunatamente non è caduto in strada e i danni sono stati limitati alla recinzione.