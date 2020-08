Manca segnale dopo l'allarme per un malore a Pian del Re di Crissolo: muore uomo di 69 anni

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Soccorso alpino della provincia di Cuneo: "Intorno alle 8.30 di questa mattina (martedì 4 agosto) la centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico piemontese ha ricevuto un allarme proveniente dall'applicazione per smartphone Georesq sviluppata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Le coordinate Gps erano riferite al sentiero poco sopra Pian del Re, nel comune di Crissolo, in provincia di Cuneo, ma non era possibile ricontattare telefonicamente l'utente poiché la rete non era sufficiente a sostenere una chiamata.

L'operatore di centrale ha quindi mobilitato la squadra a terra del Soccorso alpino e l'eliambulanza 118. Solo in un secondo tempo, l'utente è riuscito a spostarsi in basso dove il segnale telefonico era più forte e ad effettuare la chiamata spiegando che un suo compagno di escursione aveva accusato un malore lungo il sentiero. Nel frattempo sono arrivate sul posto le squadre e l'elicottero, ma l'equipe sanitaria non ha potuto far altro che constatare il decesso di un uomo di 69 anni, presumibilmente per motivi cardiaci. In seguito la salma è stata consegnata ai carabinieri di Paesana per le operazioni di polizia giudiziaria".

(Nella foto, la vista su Pian del Re dal punto in cui è avvenuto l'incidente)