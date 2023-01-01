Maltempo sulla Granda: piogge diffuse e neve a bassa quota, Maddalena chiuso

CUNEO CRONACA - Una saccatura atlantica evolverà in una depressione sulla penisola iberica nella mattinata di martedì 16 dicembre, convogliando intense correnti umide sciroccali in quota sul Piemonte.

I primi fenomeni precipitativi si verificheranno in serata sul settore meridionale e si estenderanno a tutta la regione martedì mattina con precipitazioni moderate diffuse, forti sul basso Piemonte con valori puntualmente molto forti sull'Appennino; attenuazione dal pomeriggio a partire da ovest grazie all'allontanamento della depressione verso l'Africa nordoccidentale.

Il livello minimo delle nevicate sarà sui 400-500 metri su Cuneese, Langhe e Monferrato, a quote collinari altrove e sui 1200-1500 metri sull'Appennino orientale con locale pioggia congelante; generale rialzo a quote di bassa montagna verso sera. Risalita di pressione da mercoledì mattina con miglioramento del tempo e nebbie nella notte successiva.

Arpa Piemonte ha emesso per la giornata di martedì 16 dicembre un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico e neve sulle zone del Piemonte meridionale. Inoltre, a partire dalle ore 20 di lunedì 15 dicembre, la strada statale 21 del Colle della Maddalena sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).

Il provvedimento tecnico è adottato sulla base del Bollettino di Allerta n. 361/2025 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportano significativi apporti di neve al suolo sui settori alpini. La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.

Nel dettaglio, le previsioni dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte.

Martedì 16 dicembre

Nuvolosità: cielo coperto.

Precipitazioni: moderate diffuse, forti sul basso Piemonte con valori puntualmente molto forti sull'Appennino; attenuazione dal pomeriggio a partire da ovest. Livello delle nevicate sui 400-500 metri su Cuneese, Langhe e Monferrato, a quote collinari altrove e sui 1200 metri sull'Appennino con locale pioggia congelante; generale rialzo a quote di bassa montagna verso sera.

Zero termico: sui 900-1200 metri sul Cuneese, sui 1300-1500 metri sulle Alpi occidentali e settentrionali, sui 1800 metri sull'Appennino. Dal pomeriggio rialzo a 1400 metri a sudovest, 1600 metri su Alpi Cozie e Graie e 1800 metri a nord.

Venti: moderati o forti da sudest sulle Alpi in rotazione da est nel pomeriggio con attenuazione; moderata tramontana sull'Appennino. In pianura venti deboli localmente moderati da ovest sul settore occidentale e da nord su quello orientale.

Mercoledì 17 dicembre

Nuvolosità: cielo inizialmente coperto con attenuazione della copertura nuvolosa in mattinata con cielo soleggiato nel pomeriggio. Formazione di nebbie sulle pianure in serata.

Precipitazioni: fino al primo mattino deboli fenomeni su Astigiano, Alessandrino, settori orientali delle province di Torino e Cuneo e meridionali di Novarese e Vercellese. Quota neve in aumento da 1400 a 1800 metri.

Zero termico: in aumento fino a 2200-2300 metri.

Venti: deboli localmente moderati in graduale rotazione da nordest a sudovest sulle Alpi. Sugli altri settori al mattino debole localmente moderata tramontana sull'Appennino e debole ventilazione occidentale in pianura; calma di vento in seguito.

Giovedì 18 dicembre

Nuvolosità: cielo soleggiato sulle Alpi, più grigio in pianura e sull'Appennino per nebbie e nubi basse, in temporaneo dissolvimento nelle ore più calde.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo sui 1800 metri a nord, stazionario sui 2200 metri a sud.

Venti: moderati localmente forti da sudovest sulle Alpi, debole tramontana sull'Appennino e calma di vento in pianura.