Maltempo sul Cuneese fino a venerdì: pioggia e temporali, giovedì i fenomeni più forti

CUNEO CRONACA - Il promontorio di alta pressione che ha garantito tempo stabile e soleggiato fino alla giornata di lunedì verrà gradualmente scalzato da una saccatura di origine nordatlantica che, traslando verso est, andrà a richiamare la circolazione depressionaria attualmente centrata sul nordest italiano.

Tale evoluzione - riferisce Arpa Piemonte - determinerà sul Piemonte giornate in prevalenza perturbate fino a venerdì, con precipitazioni che nel pomeriggio di martedì insisteranno su zone montane e pedemontane, più diffuse e intense dalle ore centrali di mercoledì e nel corso del pomeriggio di giovedì, quando i fenomeni risulteranno anche forti sui settori meridionali, proseguendo ancora nella mattinata di venerdì.

Mercoledì 7 ottobre

Nuvolosità: cielo nuvoloso al mattino, molto nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni: diffuse su tutta la regione, in progressiva intensificazione a partire da sud, con valori moderati o forti sul settore meridionale nel pomeriggio, anche a carattere di temporale. In serata attenuazione a ovest e residui fenomeni, anche temporaleschi, sul settore orientale.

Zero termico: stazionario al mattino, in lieve aumento fino ai 3300-3400 metri a sudest e sui 3100-3200 metri a nordovest.

Venti: inizialmente deboli al primo mattino, in intensificazione a moderati o forti sudoccidentali sulle Alpi; moderati sudorientali in Appennino con rinforzi nel pomeriggio e nordorientali a quote collinari e lungo la fascia pedemontana alpina; deboli dai quadranti settentrionali in pianura.

Giovedì 8 ottobre

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso.

Precipitazioni: al mattino deboli sparsi sui rilevi, in estensione a tutta la regione nel primo pomeriggio e marcata intensificazione con valori moderati su gran parte della regione, e picchi forti o molto forti sui settori meridionali, dove potranno essere anche a carattere di temporale.

Zero termico: stazionario al mattino, in marcato calo dal pomeriggio fino ai 2500- 2600 metri a ovest e 2800-3000 metri a est.

Venti: sulle Alpi moderati da ovest al mattino, in intensificazione nel pomeriggio e rotazione da nordest. In area appenninica moderati da sudovest. Altrove deboli variabili al mattino e moderati settentrionali da metà giornata. Foehn nelle vallate alpine dalla sera.

Venerdì 9 ottobre

Nuvolosità: molto nuvoloso sui settori meridionali, nuvoloso sul resto della regione. Schiarite dal pomeriggio a partire da nord.

Precipitazioni: moderate diffuse nella notte e al primo mattino sui settori centro-meridionali, sporadiche e sparse sul resto della regione. Progressiva attenuazione nel corso della mattinata, valori ancora deboli nel pomeriggio sulle medesime aree.

Zero termico: in progressivo aumento fino a 2800-3000 metri.

Venti: moderati o forti da nordest su Alpi e Appennino. Deboli localmente moderati tra est o nordest in pianura con locali rinforzi. Residue condizioni di foehn in Valle Ossola al mattino.