Maltempo in arrivo: a Mondovì scuole chiuse martedì per rischio neve e gelicidio

CUNEO CRONACA - Il Comune di Mondovì ha disposto per la giornata di martedì 3 febbraio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, ad esclusione dei servizi all’infanzia 0-3 e dei servizi di formazione universitaria.

Un provvedimento - si legge sul sito del Comune di Mondovì - assunto in considerazione del fatto che i modelli meteorologici a disposizione indicano una concentrazione delle precipitazioni nevose nelle ore ricomprese fra le 4 e le 8 del mattino 3 febbraio, più intense nelle valli del Cuneese e al confine con la Liguria, con quota neve in calo e fenomeni di gelicidio nelle valli sudorientali. La decisione riscontra anche la particolarità dell’utenza studentesca della città, proveniente in larga parte dalle vallate montane interessate in particolar modo dai fenomeni nevosi, oltre che la peculiarità morfologica della città, che vede a Piazza concentrata la prevalenza degli istituti scolastici. Al fine, quindi, di eliminare ogni pericolo per l’incolumità pubblica è stata emessa apposita ordinanza.