Maltempo, Granda in allerta gialla: ancora problemi per il Maddalena e l'Agnello (versante francese)

CUNEO CRONACA - Sembrava cosa fatta e invece, a causa delle condizioni meteo ancora incerte e alla decisione d’Oltralpe di non riaprire dal versante francese, il colle dell’Agnello resterà ancora chiuso, sulla base dell’accordo che regolamenta i rapporti transfrontalieri tra Italia e Francia. C’è la speranza di poter riaprire regolarmente al transito martedì 29 agosto, fa sapere la Provincia. I lavori di sgombero della carreggiata sul lato italiano sono stati eseguiti, così come quelli per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nella mattinata di lunedì 28 agosto i vigili del fuoco di Saluzzo erano intervenuti in Alta Valle Varaita per liberare alcuni mezzi rimasti bloccati dal maltempo sia dal lato italiano, sia da quello francese del colle dell'Agnello (nella foto). I passeggeri si sono trovati in difficoltà a causa della neve (oltre 20 centimetri a terra). Le persone rimaste bloccate sul colle sono state accompagnate a valle e fortunatamente stanno tutte bene.

Mentre sul confine tra Italia e Francia, per frane e smottamenti in territorio francese, è stata chiusa la RD900, la tratta di attraversamento del confine della SS 21 della Maddalena. Sulla strada statale della 631 "di Valle Cannobina" è chiusa una corsia al km 4,000 a causa della caduta di un masso sulla sede stradale, a seguito di uno smottamento in corrispondenza del bivio per Cavaglio.

Nel frattempo migliorano le condizioni meteo, ma resta ancora l’allerta gialla su tutta la Granda e sul Piemonte, come segnalato dal bollettino Arpa Piemonte “per locali allagamenti e isolati fenomeni di versante”. Precipitazioni in attenuazione nella notte e successivo esaurimento”. Da martedì allerta gialla ancora per le valli Tanaro, Belbo e Bormida.