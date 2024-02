Maltempo fino a metà settimana, poi qualche schiarita, ma marzo inizia con la pioggia

Martedì 27 febbraio

Nuvolosità: molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli diffuse su tutta la regione al mattino, moderate o localmente forti sul settore sud-orientale al primo mattino. Fenomeni in temporanea attenuazione in tarda mattinata e nuova ripresa delle precipitazioni dal pomeriggio, con picchi anche molto forti sulla zona pedemontana occidentale in serata. Quota neve in progressivo aumento fino a 1000-1200 m al mattino, valori ancora sui 500 m tra Langhe e Roero, e sui 1300-1400 m a fine giornata.

Zero termico: in progressivo rialzo fino a 1900-2000 metri a nord e 1800-1900 metri a sud a fine giornata.

Venti: da est-nordest a tutte le quote, moderati o localmente forti in montagna e deboli o localmente moderati in pianura.

Mercoledì 28 febbraio (nell'immagine)