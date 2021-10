Maltempo, attenzione alta nelle valli Belbo, Bormida e Tanaro: problemi a strade e treni

CUNEO CRONACA - Una vasta area di pressione atlantica è causa di forte instabilità sulla nostra regione, con precipitazioni molto forti attese per oggi (lunedì 4 ottobre) ed in particolare dalla sera e fino alla prima parte della mattinata di martedì. Secondo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, è prevista allerta rossa per maltempo sulle valli Belbo e Bormida, con particolare attenzione rivolta alla valle Tanaro.

Si legge sul sito di TPL in Granda: "I treni della linea Torino-Fossano-Savona sono limitati a San Giuseppe di Cairo per una frana avvenuta nei pressi della linea ferroviaria. RFI informa che non è possibile autosostituire il treno per via dell'autostrada chiusa e della frana che interessa la Sp429. Per problemi legati alla sicurezza, i treni sono limitati alla tratta Torino-Ceva. Non sono previsti collegamenti sostitutivi al momento per difficoltose condizioni di viabilità ordinaria e chiusura autostradale tra Ceva e Savona".

Il sindaco di Ceva, visto l’aggravarsi delle previsioni metereologiche prevista per le prossime ore, chiede che tutti i cittadini che non hanno ancora aderito al sistema di allertamento comunale si attivino per fornire al Comune di Ceva i propri dati al fine dell’inserimento nelle liste per l’ottenimento delle comunicazioni di allerta meteo in corso.

(Nel grafico di Arpa Piemonte: la situazione prevista per martedì 5 ottobre)