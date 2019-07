Malore in mare a Cannes: morto Mario Musso, notaio 78enne di Cuneo

Mario Musso, (78 anni) notaio di Cuneo, tra i professionisti più conosciuti e apprezzati della provincia, è morto improvvisamente nella giornata di domenica 14 luglio a Cannes, colto da malore mentre faceva un bagno.

L’uomo è annegato a poche decine di metri dalla riva in una spiaggia privata della Croisette, nel centro turistico della Costa Azzurra, dove si trovava in vacanza con i suoi famigliari.

Secondo le prime sommarie informazioni pare che il notaio fosse appena entrato nel mare quando ha perso i sensi in acqua.

La salma è stata trasferita all’obitorio di Cannes, in attesa del nullaosta per il rimpatrio in Italia.

Il notaio Mario Musso svolgeva la sua attività nel distretto di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo nella regione Piemonte. Il suo studio notarile aveva sede a Cuneo in via Asilo 5.