“Mai nessuno sarà lasciato da solo”: 250 km di solidarietà da Monticello d’Alba a La Spezia

CUNEO CRONACA - L’ultramaratoneta di Monticello d’Alba Antonio Lattarulo insieme con Gennaro Piscopo di Alba, Barbara Cosma e all’ultraatleta di livello internazionale Ciro Di Palma, è partito alle 6 del mattino di venerdì 2 ottobre dal campo sportivo per raggiungere il centro di La Spezia domenica mattina 4 ottobre al termine di oltre 250 km percorsi senza sosta.

L’evento è una testimonianza concreta di chi, durante questo strano 2020, ha molto apprezzato la libertà e la possibilità di aver trascorso tutta la vita a correre e gareggiare e ha quindi voluto impegnarsi concretamente per sensibilizzare e per promuovere una nuova grande iniziativa di solidarietà.

“Mai nessuno sarà lasciato da solo”, è il motto di questa traversata dal Roero, attraverso le Langhe fin quasi al confine con la Toscana. Non ci saranno tempi cronometrati né ordine di arrivo e lungo il percorso, che transiterà da Alba, Castino, Cortemilia, Varazze, Genova per proseguire lungo tutta la costa del Levante ligure, sarà sempre possibile partecipare camminando o correndo anche soltanto per un breve tratto, per salutare e incoraggiare i partecipanti e per sostenere l’iniziativa.

L’evento è completamente autofinanziato, gli aiuti e le donazioni di amici, sponsor e sostenitori sono devolute in beneficenza a due organizzazioni Onlus: La Collina degli Elfi di Govone che ospita le famiglie dei bambini malati di tumore e la Favela Santa Marta di Rio de Janeiro impegnata a far fronte, senza alcun aiuto governativo, all’impatto della pandemia da Covid-19.

Pagina facebook “250 di solidarietà” – www.ultrasolidale.it”