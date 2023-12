"Magnificat 300", sulle note di Bach si celebra il Natale nella chiesa del Sacro Cuore a Cuneo

CUNEO CRONACA - Martedì 19 dicembre, alle 21, la chiesa del Sacro Cuore a Cuneo, per la stagione Bruni d’Autunno 2023, nell'ambito del Festival "Back TO Bach 2023", in collaborazione con l'Associazione Accademia Maghini, si svolgerà il concerto "Magnificat 300", con una selezione di opere significative di Bach, tutte eseguite con maestria dal Consort Maghini sotto la guida del direttore Luca Guglielmi e la direzione del maestro del coro Claudio Chiavazza. La serata inizia con la suggestiva "Sinfonia in Re magg. BWV 1045".

Si prosegue con la composizione "Gloria in excelsis Deo BWV 191", eseguita con solisti, coro e orchestra (Natale 1745). Il programma va avanti con il "Deutsches Te Deum (Herr Gott, dich loben wir) BWV 328/725". La terza parte della serata presenta il "Sanctus BWV 232 III" nella sua prima versione, originariamente eseguito nel Natale del 1724.

Il culmine della serata sarà il "Magnificat in Re magg. BWV 243", un'opera maestosa eseguita da solisti, coro e orchestra. Questa partitura è una delle più celebri di Bach. L'ingresso al concerto è gratuito. "Magnificat 300" non è solo un concerto, ma un'occasione per celebrare e preservare l'eredità musicale di Johann Sebastian Bach.