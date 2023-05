Maggio nei musei e nei luoghi della cultura di Saluzzo, Castiglia protagonista di "Start"

CUNEO CRONACA - MuSa - Musei Saluzzo vi presenta i prossimi appuntamenti nei musei e nei luoghi della cultura della città di maggio, mese che inoltre vedrà la Castiglia protagonista della rassegna Start con la 46ª edizione della Mostra Nazionale dell'Antiquariato - Start/Antiquariato.

La Biblioteca Civica “Lidia Beccaria Rolfi” propone "Leggere con Amai", un laboratorio di lettura assistita con il metodo P.E.A. (Pedagogia Emozionale con gli Animali), che combina la promozione della lettura nei primi anni di vita con la Pet Therapy. La lettura a un compagno a quattro zampe, premuroso e coccolone, può rendere l'attività divertente e motivare anche il lettore più riluttante, facendogli superare l'ansia, la timidezza e la frustrazione che la difficoltà nella lettura può portare con sé. Il cane rappresenta un elemento di scambio affettivo e uno stimolo alla comunicazione; è un rinforzo positivo e gratificante agli sforzi profusi dai bambini in ogni campo.

L'evento è gratuito e si svolgerà sabato 13 maggio alle ore 11.00 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0175 211452 o inviare una email a biblioteca.saluzzo@itur.it.

In occasione dei Kid Pass Days 2023, la Castiglia, sede espositiva della rassegna Start/Antiquariato, diventa per un giorno luogo di creatività e sperimentazione sul tema della carta antica. A partire da alcune riproduzioni di cartografie saluzzesi conservate nell’Archivio Storico della città, i piccoli partecipanti saranno condotti in un viaggio alla scoperta della storia della carta e della sua conservazione. L’attività sarà poi l’occasione per sperimentare tecniche di invecchiamento di diversi supporti cartacei.

L’evento si svolgerà in Castiglia domenica 14 maggio alle ore 16.00. Il costo è di 5 euro a partecipante. L’attività è consigliata per bambini dai 6 ai 12 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musakids@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione agli eventi è consigliata.

Nell’ambito dell’iniziativa “Libri a merenda!”, la Biblioteca propone un appuntamento al mese all’insegna di letture animate e attività creative per scoprire l’affascinante mondo della letteratura per l’infanzia! L’incontro mira a stimolare l’interesse dei più piccoli verso i libri attraverso momenti di ascolto di letture ad alta voce e attività creative.

L'evento è gratuito e si svolgerà venerdì 19 maggio alle ore 16.30 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca. L'attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0175 211452 o inviare una email a biblioteca.saluzzo@itur.it.

Domenica 21 maggio MuSa - Musei Saluzzo propone delle speciali visite guidate sia in Castiglia che a Cavassa alle ore 15.30, 16.30 e 17.30. In Castiglia le visite partiranno dalla biglietteria e si focalizzeranno, dopo aver messo in luce avvenimenti e curiosità legati alla secolare storia della struttura, sul percorso dei camminamenti di ronda, per ammirare il suggestivo paesaggio collinare e cittadino circostante. L’iniziativa avrà il costo di 5 euro a persona, gratuito per i minori di 10 anni accompagnati.

A Casa Cavassa le visite guidate partiranno dalla biglietteria del museo e sveleranno l’affascinante storia della dimora della famiglia Cavassa, considerata uno degli esempi più belli d’arte rinascimentale del Piemonte. L’iniziativa avrà il costo di 2 euro a persona, oltre al costo del biglietto di ingresso, e sarà gratuita per i minori di 10 anni accompagnati. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione agli eventi è consigliata.

Anche a maggio continua Start, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Saluzzo e dalla Fondazione Amleto Bertoni che unisce antico, moderno e contemporaneo. Dopo la mostra Start/Artigianato, svoltasi a Casa Cavassa dal 22 aprile al 1 maggio, la Castiglia ospiterà la 46ª edizione della Mostra Nazionale dell'Antiquariato - Start/Antiquariato dal 13 maggio al 21 maggio. In questa occasione l'antica dimora dei Marchesi di Saluzzo accoglierà numerosi operatori dell'antiquariato e oggetti pregiati e antichi, esposti sia nelle sue sale che nel cortile interno. L'inaugurazione avrà luogo venerdì 12 maggio alle ore 18.30 in Castiglia.

Dal 28 maggio al 18 giugno la Castiglia sarà di nuovo protagonista in occasione di Start/Arte Contemporanea con la mostra NICOLA BOLLA. The ghosts of my friends a cura di Nicola Davide Angerame. L'artista di fama internazionale esporrà per l'occasione circa cento opere prodotte negli ultimi trent’anni di lavoro, tra cui 16 grandi installazioni, decine di sculture, un’installazione inedita più alcune opere site-specific per la prima volta esposte in “versione estesa”. La mostra sarà ad ingresso gratuito. Per tutto il periodo della manifestazione, dal 22 aprile al 18 giugno, tutti i Musei della città si portanno visitare a tariffa ridotta.