Maddalena, venerdì di disagi: la Statale 21 di nuovo chiusa per le forti nevicate

CUNEO CRONACA - Risolta la criticità alla viabilità registrata nella mattinata di venerdì 21 novembre sul versante francese del colle della Maddalena, Anas ha comunicato alle 18 di venerdì la riapertura al traffico della statale 21 della Maddalena.

A partire dalle 20, però, è scattata una nuova chiusura del tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708). Il provvedimento è stato adottato sulla base del Bollettino di Vigilanza n. 372/2025 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche, che indicavano nevicate significative sull’arco alpino nelle ore successive.

La chiusura resterà in vigore fino a cessata esigenza. Il personale e i mezzi sgombraneve di Anas sono in azione per garantire la percorribilità in sicurezza della rete stradale interessata dalla fase di maltempo.

(Foto d'archivio)