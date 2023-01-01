"Macramè", la festa interculturale di Alba compie 30 anni: stand up comedy, incontri e sapori dal mondo

CUNEO CRONACA - “Macramè – Intrecci di Culture” è l’iniziativa promossa dalla Città di Alba per celebrare la ricchezza della diversità attraverso momenti di incontro, scambio e partecipazione attiva. La festa interculturale cittadina, che quest’anno festeggia i trent’anni, propone due momenti di riflessione e condivisione rivolti a tutta la cittadinanza:

Venerdì 15 maggio alle 21 in sala V. Riolfo nel Cortile della Maddalena la “Stand up Comedy & abitare”, una serata per parlare di migrazione e diritto alla casa, tra riflessione e ironia, in collaborazione con i partner del progetto Homefull: Weco impresa sociale, Fondazione don Gianolio, Apro Formazione, Frati Minori ETS e Cicsene. Intervengono l'antropologa Anna Ramello e l'attore Stefano Gorno. L’entrata è libera fino ad esaurimento posti.

Venerdì 22 maggio una giornata ricca di iniziative. Si comincia nel pomeriggio, dalle 17:00, in piazza San Paolo, con “Parole in Festa”, evento di animazione e stand a cura degli istituti comprensivi, delle scuole superiori e delle associazioni dell’albese, che vede la preziosa collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale”, della Consulta Comunale del Volontariato di Alba e del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero. L’iniziativa propone inoltre letture ad alta voce a cura della Biblioteca Civica “G. Ferrero” e si configura come un’occasione per promuovere l’incontro tra culture e generazioni attraverso il coinvolgimento diretto di studenti, insegnanti e realtà del territorio.

A seguire, a partire dalle 19, al Self Service Comunale di via Liberazione n. 5, si terrà la terza edizione della “Cena con piatti dal mondo”: viaggio sensoriale tra sapori e tradizioni culinarie diverse, in un clima di condivisione, curiosità e scoperta reciproca. Una chiusura conviviale che riassume lo spirito dell’intera rassegna: stare insieme, conoscersi, costruire legami. Non occorre prenotare.