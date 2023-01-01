"Ma di che autonomia stiamo parlando?": a Saluzzo il confronto sui percorsi di vita indipendente

CUNEO CRONACA - Si terrà martedì 7 luglio a partire dalle 17, presso il Parco della Residenza Tapparelli di Saluzzo (via Cuneo, 16), il Simposio conclusivo dei progetti finanziati dal PNRR Missione 5 – Componente 2 – Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

L'iniziativa, il cui titolo è Ma di che autonomia stiamo parlando?, sarà l'occasione per presentare alla comunità territoriale i risultati raggiunti grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che hanno consentito la realizzazione di tre gruppi-appartamento destinati a sostenere percorsi di vita indipendente per persone con disabilità.

I nuovi spazi abitativi mettono oggi a disposizione del territorio complessivamente 18 posti letto: 6 a Fossano, 6 a Savigliano e 6 a Saluzzo. Gli interventi di Fossano e Savigliano sono stati realizzati in collaborazione con l'ATC Sud Piemonte, mentre il progetto di Saluzzo è stato sviluppato presso l'ex casa del custode della Residenza Tapparelli, grazie alla collaborazione con la struttura saluzzese.

L'evento non sarà soltanto un momento di restituzione dei risultati raggiunti, ma anche un'occasione di confronto sul significato dell'autonomia e della vita in autonomia. Per questo motivo parteciperanno anche gli altri Enti Gestori della provincia di Cuneo coinvolti nei progetti PNRR dedicati alla disabilità, che condivideranno esperienze, opportunità e prospettive maturate nei rispettivi territori.

Il programma del pomeriggio prevede i saluti istituzionali del Consorzio Monviso Solidale, dei Comuni coinvolti, dell'ATC Sud Piemonte, della Residenza Tapparelli, dell'ASL CN1 e della Regione Piemonte. Seguiranno gli interventi degli enti gestori della provincia, la presentazione dei progetti realizzati dal Consorzio Monviso Solidale e un momento di dialogo dedicato alle esperienze di autonomia delle persone coinvolte nei percorsi. Ad accompagnare il pomeriggio saranno gli interventi musicali al violino di Elisa Cavallera.

«L'autonomia non è il luogo in cui si vive. È la possibilità di decidere come vivere», ribadiscono gli organizzatori dell'iniziativa. I nuovi appartamenti rappresentano infatti non soltanto un'importante risorsa abitativa, ma soprattutto uno strumento attraverso il quale costruire percorsi personalizzati di autodeterminazione, inclusione sociale e partecipazione alla vita della comunità.

L'evento è aperto ad amministratori, operatori sociali, associazioni, famiglie e cittadini interessati a conoscere i risultati dei progetti e le prospettive future per i percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità. Per maggiori informazioni, telefonare al numero 0172698611.

La partecipazione è libera e gratuita ma è necessario confermare la propria presenza compilando il link QUI.