M'illumino di meno e di Scienza: Bra spegne i suoi monumenti per il risparmio energetico

CUNEO CRONACA - La città di Bra partecipa anche quest'anno alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e alla Campagna "M'illumino di meno", proposta dalla trasmissione Caterpillar e da Rai Radio2 come momento di sensibilizzazione in merito alla necessità di preservare il nostro pianeta.

L'edizione 2026 dell'iniziativa, in programma per lunedì 16 febbraio, mette al centro il contributo fondamentale di scienziate e scienziati nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella costruzione di modelli alternativi più virtuosi, trasformandosi in "M'illumino di Scienza".

Come da tradizione, Bra aderirà alla campagna spegnendo il suo monumento simbolo: la Zizzola. Tuttavia, l’impegno della Città su questo fronte va oltre questo gesto simbolico. Da tempo, infatti, l’Amministrazione promuove l’attuazione di azioni concrete rivolte all’efficientamento energetico, alla cura dell’ambiente e del pianeta, attraverso la promozione della mobilità sostenibile, la piantumazione di centinaia di nuovi alberi, la riduzione del consumo energetico mediante l’impiego di luci led, la riqualificazione degli edifici pubblici, l’utilizzo e la produzione diretta di energia rinnovabile.

Supportando il focus 2026 “M’illumino di Scienza”, si invitano i cittadini a visitare il museo di Storia Naturale “Craveri”, aperto tutte le domeniche (ore 10-12.30 e 14.30-17.30) e il giovedì pomeriggio (ore 15-18) con ingresso gratuito per i residenti a Bra. Importante polo territoriale, da sempre svolge attività didattiche volte alla conoscenza del territorio e all'approfondimento delle materie scientifiche, vantando inoltre una stazione meteorologica tra le più antiche e storiche d’Europa, attiva ininterrottamente dal 1° dicembre 1859.

I parametri e la serie storia dei dati meteorologici della città raccolti dalla stazione del Craveri sono consultabili sul sito istituzionale del Comune QUI (percorso: Amministrazione >Uffici> Ambiente, igiene e sanità> Servizio meteo)