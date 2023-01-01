"M'illumino di meno", ad Aisone si spengono le luci e si accendono le stelle

CUNEO CRONACA - Venerdì 13 febbraio, l’Unione Montana Valle Stura, in collaborazione con il Comune di Aisone, aderisce a “M’illumino di meno”, la storica iniziativa promossa da Rai Radio 2 per sensibilizzare sul risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, con un evento speciale dedicato alla riscoperta del cielo notturno.



La serata prenderà il via alle 20.30 con un’escursione guidata con fiaccole che accompagnerà, in concomitanza con lo spegnimento dell’illuminazione pubblica, i partecipanti dal Comune al Centro Fondo di Aisone. Un cammino suggestivo, immerso nel buio naturale, pensato per valorizzare il territorio e ridurre l’inquinamento luminoso.



Alle 21.30 seguirà l’osservazione del cielo stellato, a cura di Sideralis APS, un’esperienza pensata per riscoprire la bellezza del firmamento e il legame ancestrale tra l’uomo e le stelle. Durante la serata, i partecipanti saranno guidati in un’esplorazione della volta celeste che alternerà l’osservazione a occhio nudo – fondamentale per orientarsi tra le costellazioni – a quella più dettagliata tramite il binocolo, ideale per ammirare il cielo stellato in tutta tranquillità.



Il fascino dell’osservazione astronomica sarà arricchito da racconti di mitologia, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra scienza, narrazione e immaginario antico. Per garantire un’esperienza ancora più immersiva e confortevole, Sideralis APS metterà a disposizione dieci kit dedicati del progetto DarkSky Hub, comprensivi di coperta, torcia frontale e binocolo, permettendo di godersi lo spettacolo del cielo notturno in totale relax.



Nel corso della serata sarà inoltre prevista la distribuzione di bevande calde, per rendere l’esperienza ancora più accogliente. L’iniziativa è realizzata dall’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con il Comune di Aisone e Sideralis APS, confermando l’impegno del territorio nella promozione di eventi sostenibili, culturali e di valorizzazione dell’ambiente naturale. Un’occasione unica per spegnere le luci e lasciarsi illuminare dalle stelle.