Lvia torna nelle piazze della Granda con le piantine solidali per portare l'acqua in Kenya

CUNEO CRONACA - Le piantine aromatiche e primaverili di LVIA tornano nelle piazze del Piemonte sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2022 a sostegno delle popolazioni colpite dalla siccità in Kenya. Durante il weekend verranno allestiti numerosi banchetti di sensibilizzazione e solidarietà a Torino, Cuneo e rispettive province, dove sarà possibile fare una donazione per sostenere i progetti di miglioramento dell'accesso all'acqua nella contea di Isiolo, nel Nord del Kenya, e ricevere una piantina aromatica o un fiore primaverile. In questo momento storico di crisi ed insicurezza, i volontari LVIA continuano ad impegnarsi in prima persona per far crescere la solidarietà e sostenere tutti i popoli ai quali sono negati i diritti fondamentali.

Nel settembre del 2021 la siccità è stata dichiarata un disastro nazionale dal presidente del Kenya. L'80% del Paese è classificato come zona arida o semi-arida e queste aree sono abitate da circa circa 12 milioni di persone. Lunghi periodi di siccità, alternati a violente inondazioni causate dai cambiamenti climatici, mettono costantemente in pericolo la vita di milioni di persone: pascoli esauriti e terreni poco produttivi, forte incidenza di malattie derivate dal consumo di acqua contaminata e dalle scarse condizioni igieniche a causa dell'accesso limitato all’acqua.