Natale, Lvia Cuneo rilancia: cena a domicilio e raccolta fondi per garantire acqua in Kenya

CUNEO CRONACA - Si avvicina il Natale e il momento della cena solidale di Lvia. Anche in questo periodo così difficile Lvia ha deciso di non rinunciare al momento aggregativo e di solidarietà che contraddistingue i giorni prima delle festività. Per farlo, in questo momento di restrizioni e decreti, ha organizzato per sabato 19 dicembre l’iniziativa "Con.Tatto a distanza, cena di solidarietà - Se non possiamo andare a cena fuori, la cena verrà a casa nostra!”. La cena, composta da tre antipasti, primo e dolce verrà preparata dalla gastronomia L’Antico Portico di Caraglio e verrà recapitata a domicilio il 19 pomeriggio.

Il contributo di 20 euro per la cena sosterrà il progetto di installazione di un nuovo sistema di pompaggio solare, in modo da garantire acqua potabile per le 2.803 persone che vivono nel villaggio di Kipsing della contea di Isiolo, in Kenya, dove già lo scorso marzo, all’inizio della pandemia di Covid-19, Lvia si è attivata per permettere alle comunità locali di contrastare la diffusione del virus con la distribuzione di materiali di protezione (mascherine, gel idroalcolico, guanti) e con campagne di informazione sulle buone pratiche igieniche per contrastare la diffusione di epidemie, tra cui il contagio da Covid-19.

Alle 21 chi vorrà potrà collegarsi sulla piattaforma zoom per brindare insieme e ascoltare le novità dai progetti. Sarà possibile prenotare la propria cena a domicilio entro il 12 dicembre. Per informazioni e prenotazioni scrivere a varettoluisa@gmail.com e sil.bobba@gmail.com, o chiamare il 3472215798 e 3484419678 e 3455847004 o cliccare QUI.