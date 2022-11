"Luoghi del Cuore" del Fai: fino al 15 dicembre si possono votare i castelli di Lagnasco

CUNEO CRONACA - Ultime settimane per partecipare all'undicesimo censimento nazionale dei "Luoghi del Cuore" Fai. Fino al 15 dicembre si possono votare i luoghi italiani più amati. Tra questi, in Piemonte, ci sono anche i castelli Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco, in provincia di Cuneo. (VOTA QUI)

I Castelli dei Marchesi Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco si presentano come un complesso castellato che ingloba tre diversi edifici nati sul finire dell’XI secolo e sviluppatisi fino al XVIII.

Sorgono immersi in un comprensorio frutticolo ubicato all’estremo ovest della pianura padana, all’ombra, quasi avvolti, dall’arco alpino, il Monviso su tutti.

Solo una piccola parte dell’immobile è stato artisticamente recuperato e le superfici ancora da “riscoprire” sono almeno il 70% dei circa 5.000 metri quadrati affrescati, dalle cantine al piano nobile.

Dal 2010 è di proprietà comunale; nel 2020, in mancanza di un piano di prevenzione incendi adeguato alle recenti normative, il percorso museale è stato chiuso al pubblico, in attesa di reperire le risorse necessarie per i necessari adeguamenti.

Ecco i luoghi ai primi posti della classifica provvisoria del Piemonte:

Antica Fonderia di campane Achille Mazzola 1403, Valduggia (VC)

Castello e borgo, Cremolino (AL)

Rocciamelone: scrigno di arte, natura, cultura e devozione, Mompantero (TO)

Castelli Tapparelli d’Azeglio, Lagnasco (CN)

Chiesa di San Giacomo della Vittoria, Alessandria

Chiesa di Santa Limbania, Rocca Grimalda (AL)

Santuario Madonna della Guardia, Ornavasso (VB)

Casa del Mutilato, Alessandria

Castello Chianocco, Chianocco (TO)

Cripta della Cattedrale di San Giusto, Susa (TO)

Pieve romanica di Santa Maria, Viguzzolo (AL)

Abbazia della Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Basilica di San Gaudenzio: mosaico del Cardinal Cacciapiatti, Novara