Lunedì stop all'acqua in diverse vie di Borgo San Dalmazzo per lavori alla rete idrica

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "Lunedì 16 marzo, a partire dalle 8 e fino alle 18 presunte, Cogesi-Acda S.p.a., nell’ambito del progetto “PNRR-M2C4-I4.2_231– Acquedotto 4.0: Lavori di efficientamento reti idriche per riduzione perdite nei comuni gestiti”, che prevede la sostituzione delle reti idriche in corso Barale e via Vittorio Veneto nel comune di Borgo San Dalmazzo, eseguirà i lavori di collegamento idraulico della nuova rete idrica con quella esistente in via Vittorio Veneto angolo via Boves.
Tali lavorazioni, una volta completate, garantiranno alle utenze poste nella parte bassa di via Vittorio Veneto (zona Asl-stadio Pedona) la regolare distribuzione idrica in caso di futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica in oggetto e, di conseguenza, limiteranno notevolmente il disservizio.
Di seguito viene riportato l’elenco delle strade interessate dalla sospensione:
Corso Barale (da via Livio Bianco a via Vittorio Veneto)
Via Vittorio Veneto (da largo Argentera a via discesa Molino)
Via Boves (da rotatoria Via Po a via Vittorio Veneto)
Via Stura, via Gesso, via San Pio V°, via Matteotti
Via Ospedale, via Avena, via Dogliani, vicolo del Quartiere, via Asilo, vicolo Piazza d’Armi, piazza Don Viale, via Grande Torino e zona stadio-campi sportivi
Scusandoci per il disagio provocato, si avverte che al suo ripristino, per un breve periodo, l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche.
COGESI-ACDA s.p.a. ricorda ai cittadini che i tecnici non intervengono sugli impianti interni e quindi non entrano nelle abitazioni private.
Si invitano comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta".