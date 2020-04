Luci e ombre su Cuneo e il Piemonte: intorno al 28 maggio totale regionale di 29 mila contagiati

GUIDO CHIESA - Giornata con luci ed ombre.

Il 21 aprile, l’incremento dei casi accertati a livello nazionale è stato pari a 2729. I deceduti sono stati 534 e i guariti 2723 per un totale di 3257. Il che significa che il numero dei pazienti in carico al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è diminuito di 528 casi (2729-3257). Rappresentato, purtroppo, da quasi tutti coloro che non ce l’hanno fatta (da notare che la Protezione civile ha denominato i pazienti in carico al SSN come "Positivi". Il che ha dato origine ad una qualche confusione perché il termine "positivi" è stato da quasi tutti inteso come "contagiati" e non come "pazienti in carico al SSN", come in effetti è).

In base al numero dei contagi totali accertati, 183.957, la proiezione eseguita con la curva logistica continua da qualche giorno ad indicare in 220.000 il possibile numero dei contagi previsti alla fine di questa fase dell’epidemia. La stabilità di quel numero è un segnale che, nella costanza del numero di tamponi eseguiti, l’epidemia ha preso il ritmo che il modello matematico aveva previsto.

Le ombre vengono dalla Regione Piemonte dove il numero dei contagi è risalito a 606 casi dai 292 di lunedì, mettendo in evidenza che il basso numero era solo dovuto al fatto che erano stati eseguiti metà dei tamponi che vengono solitamente eseguiti. I nuovi contagi sono pari al 22,2% di tutti i nuovi contagi accertati a livello nazionale. Contro l’8,24% dell’Emilia e il 10,15% del Veneto. Inoltre, mentre in Italia il numero dei pazienti in carico al SSN diminuisce, come pure nella stessa Lombardia (-609) e in Emilia (-278), in Piemonte aumenta di 254.

La previsione effettuata sempre con il metodo della curva logistica porta a 29.000 il possibile numero dei contagi previsti alla fine di questa fase dell’epidemia, mentre la data del raggiungimento del 99% dei casi accertati totali, si colloca intorno al 28 maggio. Poco distante dalla data del 21 maggio riportata da tutti i quotidiani.

In provincia di Cuneo sono stati due giorni di relativa tranquillità, senza lo scoppio di qualche focolaio, anche se pare siano andati persi i tamponi effettuati nella RSA di Roccaforte, che potrebbe dare un altro choc alle aspettative dei cuneesi. L’istogramma riportato in figura evidenzia in rosso le giornate in cui si sono concentrate le brutte notizie.

Nonostante i drammatici episodi registrati in quei giorni, i tassi della provincia di Cuneo permangono i meno gravi della Regione. Alla data del 21 aprile il tasso di presenza di contagi è pari a 36,2 casi ogni 10.000 abitanti contro i 50,8 medi della Regione e i 70,3 della provincia di Alessandria, la più colpita dall’epidemia. Purtroppo la distanza tra Cuneo e Alessandria va calando di giorno in giorno.

Anche il tasso di letalità, ossia il numero di deceduti in rapporto al numero di contagi accertati, si mantiene il più basso della Regione: 8,69% contro l’11,40% medio della Regione e il 18,54% della provincia di Biella. Ad eccezione di quest’ultima, i tassi di letalità della Regione sono in calo, a testimonianza della maggiore efficacia delle cure.

