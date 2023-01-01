"Luce diffusa": i paesaggi di Ramero a Cuneo e sostengono le comunità dell'Etiopia

CUNEO CRONACA - Giovedì 20 novembre, alle 17, nella Sala Palazzo Audifreddi della biblioteca civica di Cuneo, in via Cacciatori delle Alpi 9, avrà luogo l’inaugurazione della mostra "Luce diffusa" dell’artista buschese Pier Francesco Ramero. Saranno esposti una trentina di paesaggi montani e della città di Cuneo, dipinti con tecniche diverse: olio su carta, olio su tela e acrilico.

Ramero trae l’ispirazione per i suoi quadri dai grandi artisti dell’Ottocento, soprattutto gli impressionisti e gli espressionisti. Ex coordinatore nazionale del Sindacato Snals, per molti anni è stato insegnante alle scuole elementari e durante la sua carriera ha cercato di contagiare con l’amore per l’arte anche tutti i suoi piccoli allievi, stimolandoli con attività legate alla pittura, ma anche al teatro. È stato allievo del “pittore della neve” Stefano Bargis.

Ha esposto le sue opere in Piemonte, Liguria e a Roma, spesso in contesti legati alla beneficenza. Anche in questa occasione ha scelto di mettere a disposizione le sue opere per una buona causa: i dipinti esposti verranno infatti donati a chi farà un’offerta adeguata per finanziare un progetto a sostegno delle comunità contadine in Etiopia, realizzato dall’associazione LVIA di Cuneo.

La mostra sarà visitabile fino a sabato 29 novembre il martedì dalle 8,30 alle 17; il mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30; il giovedì ed il venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30; il sabato dalle 8,30 alle 12,30. l’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo raccoltafondi@lvia.it.

Orari:

martedì dalle 8,30 alle 17

mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30

giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30

sabato dalle 8,30 alle 12,30

domenica e lunedì chiuso