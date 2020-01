Lotteria Italia, primo premio da 5 milioni a Torino dove si sono venduti più biglietti

Piemonte con Torino grande protagonista dell’edizione 2019 della Lotteria Italia: il primo premio da 5 milioni si somma ai tre premi di seconda categoria da 100mila euro e ai nove da 20mila euro ciascuno, e portano il montepremi complessivo regionale, come riferisce Agipronews, a 5.480.000 euro totali.

A distanza il Friuli con il secondo premio da 2,5 milioni di euro centrato a Gonars (Udine), che si aggiunge a un premio da 100mila euro e a quattro premi di terza fascia da 20mila euro ciascuno, per un totale di 2.680.000 euro. Il terzo posto va al Lazio con il premio da 1,5 milioni venduto da un distributore locale di Roma, assieme a cinque premi da 100mila euro e 33 premi da 20mila, per un montepremi complessivo regionale di 2.660.000 euro.

Chiudono la top five, come prosegue AGipronews, la Toscana, con il quarto premio da 1 milione di euro vinto a Lucca e sei premi di terza fascia da 20mila euro ciascuno, e la Lombardia con il quinto premio da mezzo milione di euro, venduto a Erba (Co), e ben 29 premi di terza fascia, per un montepremi complessivo da 1.080.000 euro.

Scorrendo i dati degli ultimi venti anni, la città della Mole non era mai riuscita a fare il colpo grosso, ma nelle ultime edizioni si era già proposta più volte come città fortunata. Lo scorso anno a Torino, ricorda Agipronews, era stato centrato il quarto premio, da un milione.

Nell’edizione del 2017 era stata la provincia torinese a fare festa, con un milione e mezzo vinto a Rosta e un milione a Pinerolo. Nel 2013, invece, nel capoluogo piemontese era finito un milione e mezzo.

Da notare che la provincia di Torino è una delle poche in cui i biglietti venduti hanno fatto segnare una crescita rispetto alla scorsa edizione: da 219 mila si è passati a 226 mila, con un incremento del 3,2%.



(Foto tratta da www.lottomaticaitalia.it)