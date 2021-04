Lotta della Fielmann contro il Covid e a sostegno del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese

CUNEO CRONACA - Come azienda di famiglia, Fielmann accetta le proprie responsabilità nei confronti della clientela, dei collaboratori e della società. Per questo motivo, in Europa nel 2020 il gruppo ha donato oltre 30.000 occhiali protettivi a più di 300 ospedali e organizzazioni sanitarie e di volontariato. In Italia, Fielmann ha donato 5.000 occhiali protettivi a Croce Rossa Italiana e altri 1.000 occhiali a ospedali e strutture mediche. Ora, verificando il proseguirsi dell’emergenza, a livello locale Fielmann arriva a Cuneo con la donazione al Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese (CSAC) di occhiali protettivi .

La consegna ufficiale si è tenuta giovedì 8 aprile, presso la sede del CSAC, a Borgo San Giuseppe, alla presenza del Direttore generale del Consorzio, la Dott.ssa Giulia Manassero.

Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. L’impegno dell’azienda a sostegno del territorio si traduce nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali, a beneficio del tessuto sociale. «Con questa donazione Fielmann intende ringraziare tutti i medici e il personale sanitario per il loro straordinario impegno in questi momenti difficili e spera di contribuire a sostenerli nel loro lavoro di fondamentale importanza», spiega Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia.

«A Fielmann, azienda che si conferma attenta ai bisogni del territorio e della comunità, va il nostro più sentito ringraziamento per questo gesto di generosità e vicinanza.» commenta il Direttore generale Giulia Manassero del CSAC «Un anno fa eravamo alle prese con il difficile reperimento di dispositivi di protezione individuale per permettere ai nostri operatori di lavorare in sicurezza, sia nelle strutture che sul territorio. Oggi il problema del reperimento è sostanzialmente superato, ma resta il fatto che l'investimento in DPI è gravoso dal punto di vista finanziario ma assolutamente imprescindibile per dare continuità ai servizi. L'aiuto di Fielmann non può quindi che risultare particolarmente prezioso per l'ente, per tutti i suoi dipendenti e per le persone a cui rivolgiamo i nostri servizi.»

Osservando il rapido sviluppo della crisi causata dal Coronavirus, l’azienda già da Aprile 2020 ha deciso di modificare parte della filiera a favore della produzione di occhiali protettivi, col fine di sostenere gli sforzi per contrastare la pandemia causata dal Covid-19. Tutti prodotti, oltre ad essere stati sottoposti a intensi e severi controlli qualità nei laboratori a Rathenow in Germania, riportano la marcatura di certificazione CE inerente alla classe di protezione e sono conformi al regolamento europeo sui DPI (UE) 2016/425.

Gli occhiali protettivi rappresentano – insieme alle mascherine – una componente vitale dell'attrezzatura protettiva utilizzata da medici e personale sanitario. Questi occhiali sono uno strumento essenziale per proteggere il personale medico dalle infezioni da droplet (goccioline), uno dei principali mezzi di trasmissione del Coronavirus.

Fielmann è presente in Piemonte con tre store, localizzati a Cuneo, Novara ed Alessandria. L’Azienda è sbarcata in Italia nel 2015 ed è ad ora attiva con 34 punti vendita in 7 regioni.

Fielmann si impegna nell’attività di salvaguardia della natura e di tutela dell’ambiente, è mecenate culturale nella scienza e nella ricerca e contribuisce anche con aiuti a scuole e Comuni, musei e archivi storici con numerose donazioni. L’azienda sostiene inoltre organizzazioni e progetti culturali locali in tutti i Paesi in cui è presente.