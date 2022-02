Lo sviluppo di comunità di Castellar vince il Premio speciale Innovazione da 5mila euro

CUNEO CRONACA - Il Premio speciale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo da 5mila euro a Castellar. L’ha vinto il progetto «Sviluppo di Comunità» presentato dall’amministrazione del municipio castellarese (Comune di Saluzzo) con il prosindaco Eros Demarchi, nel bando «Piemonte Innovazione e sviluppo Next generation 2021» dell’Anci.

Nella sede torinese dell’Associazione nazionale Comuni d’Italia si è svolta la premiazione a cui ha partecipato lo stesso Demarchi. «L’obiettivo generale di questa iniziativa progettuale – spiegano i promotori - è sviluppare l’identità positiva ed attrattiva del territorio di Castellar, già riconosciuto come luogo del benessere e particolarmente attento all’inclusione sociale, definendo insieme alla comunità locale quali attività possano rispondere ai bisogni del “fare comunità” e, allo stesso tempo, possano essere anche “attrattive” per famiglie e giovani di Saluzzo».

«Gli operatori – proseguono - si mettono prima in ascolto e poi al servizio della comunità per curare i processi partecipativi e facilitare la realizzazione della idee di chi abita il territorio. È un approccio che facilita il lavoro di rete ad aiuta a valorizzare i talenti e le motivazioni delle persone coinvolte ed è caratterizzato da una grande flessibilità e metodicità nell’accompagnamento dei processi partecipativi». La modalità operative di «Sviluppo di Comunità» non consentono di identificare a priori quali attività specifiche saranno programmate, proprio perché sono pianificate con gli attori locali attraverso un lavoro di attivazione ed accompagnamento di gruppi di interesse. Ad esempio: mettere in relazione i giovani di Castellar con i giovani già attivi a Saluzzo sulle tematiche ambientali; realizzare iniziative che utilizzino il forno comune castellarese trattando temi della sostenibilità ed della autoproduzione; avviare un ciclo di “Laboratori di Castellar” per famiglie a carattere ludico e formativo che, offrendo opportunità utili e gradite ai castellaresi, risultino anche un ampliamento delle possibilità per le famiglie di Saluzzo.

«Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – dice il prosindaco Demarchi -, il nostro progetto di sviluppo di comunità rivolto alle famiglie ed ai giovani è risultato tra i 5 premiati sui 95 totali, che hanno interessato 178 Comuni, segno che il progetto oltre che garantire il benessere della comunità stessa, raggiunge anche l’altro obiettivo, ovvero essere attrattivo dall’esterno. Il premio in denaro verrà utilizzato sicuramente per incrementare le attività 2022 dei nostri giovani su questo progetto».

«Quando si riesce a dire ciò che si pensa e fare ciò che si dice – afferma Paolo Caraccio, coordinatore per il Consorzio Monviso solidale di questa iniziativa -, quando lo si riesce a fare insieme alle persone di una comunità, praticando l’ascolto e la cura delle relazioni intergenerazionali e quando questo avviene in una relazione dialogica tra istituzioni e cittadini, tutto questo è già una grandissima soddisfazione. Il fatto che questo processo, diventato progetto e servizio, sia stato riconosciuto e premiato ci motiva e ci spinge a miglioraci, non per essere più produttivi e veloci, ma per continuare a coltivare con i giusti tempi le relazioni umane di cui siamo fatti e che nutrono le nostre comunità».