Liste d'attesa e diritto alla salute: incontro pubblico del Pd e Auser a Savigliano

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "Il Circolo del Partito Democratico di Savigliano organizza un incontro pubblico, nel ciclo di "Sportello aperto al Pd", dedicato alla difesa del diritto alla salute che si terrà giovedì 19 febbraio a partire dalle 18 presso la sede di Via Trossarelli 8, a Savigliano.



L’iniziativa, promossa con i volontari dell’Auser, punta a informare la cittadinanza su uno strumento normativo fondamentale ma ancora poco conosciuto: il percorso di tutela per il rispetto dei tempi massimi di attesa.



La legge prevede infatti che, qualora il sistema sanitario non sia in grado di garantire una visita o un esame entro i giorni indicati dal codice di priorità sulla ricetta medica, il cittadino abbia il diritto di attivare una procedura specifica per ottenere la prestazione senza costi aggiuntivi. Durante la serata verrà spiegato nel dettaglio come funziona questo iter e quali sono i passaggi necessari per interfacciarsi con l'ASL, garantendo che i tempi clinici prescritti dal medico curante vengano effettivamente rispettati.



Il Partito Democratico di Savigliano e l’Auser intendono offrire un supporto operativo e concreto a chiunque si trovi in difficoltà davanti a una prenotazione troppo lontana nel tempo. I volontari saranno presenti per illustrare come supportano i cittadini nella compilazione e nell’inoltro delle pratiche necessarie per sbloccare la situazione. Si tratta di un’azione di cittadinanza attiva volta a trasformare un diritto teorico in una realtà accessibile a tutti, evitando che i pazienti debbano rinunciare alle cure o rivolgersi necessariamente al settore privato a causa dei ritardi del servizio pubblico.



L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare a chi ha attualmente in mano una ricetta medica con una prenotazione che eccede i termini di legge. Partecipando all'incontro sarà possibile capire come agire immediatamente per tutelare la propria salute e ricevere assistenza diretta per l'avvio della pratica".

