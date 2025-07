Limone tra adrenalina e atmosfere provenzali: un weekend di eventi ad alta quota

CUNEO CRONACA - Limone Piemonte si prepara ad un fine settimana ricco di iniziative, tra escursioni, concerti, incontri con autori, eventi sportivi e profumi d’estate. Dal 18 al 20 luglio è in programma un motoraduno per tutti gli appassionati di fuoristrada: l'”EADV Adventure Festival”, una tre giorni di immersione totale nella guida off-road in montagna, lungo strade sterrate e asfaltate, suggestivi percorsi nelle Alpi Marittime e passaggi nella scenografica Valle delle Meraviglie. Grazie al supporto del Comune di Limone Piemonte e della Società LIFT S.p.a. che gestisce gli impianti di risalita, si avrà la possibilità, in via del tutto eccezionale, di transitare anche su un tratto di circa 20 km lungo le piste della Riserva Bianca. La gara prevede tre categorie suddivise in base al livello di difficoltà: Landscape, ideale per chi cerca un’esperienza panoramica e poco impegnativa, su strade asfaltate e sterrate leggere, perfetta anche per viaggi in coppia; Rally, il tracciato classico dell’evento di circa 150-200 km tra l’Alta Via del Sale e le Alpi Marittime, con tratti ghiaiosi e sterrati che richiedono buona padronanza del mezzo e pneumatici adeguati; Legend, la sfida per i più esperti: 230-300 km con passaggi tecnici e impegnativi, dislivelli elevati e tratti stile mulattiera, una vera prova di resistenza, tecnica e avventura. Maggiori informazioni sull’evento e iscrizioni sul sito www.eadvfest.com.

Venerdì 18 luglio alle 16.30 nella Biblioteca-Museo dello Sci, Mara Barazzutti presenta il suo libro “La finestra su Amsterdam” (edizioni Primalpe). Ambientato tra i ponti, i canali e i colori della capitale olandese, il libro racconta l’intreccio di tre solitudini che si incontrano in un ristorante di Amsterdam, dando vita a un vortice di emozioni tra amicizia e amore. Un viaggio nell’animo dei protagonisti – e in particolare di Chiara, la figura centrale – alla ricerca di sé stessa e di un nuovo equilibrio. Un romanzo delicato e profondo, che celebra la forza dei legami umani. Ingresso libero.

Sempre venerdì 18 luglio, alle 21 nella Chiesa di San Pietro in vincoli, nell'ambito della rassegna concertistica "Organi Vespera", volta a valorizzare le eleganze foniche degli strumenti storici e moderni del territorio, si terrà il concerto di Cristian Tarabbia all'organo Brondino Vegezzi Bossi. Ingresso libero.

Sabato 19 e domenica 20 luglio il centro storico di Limone Piemonte si animerà con il suggestivo Mercatino Provenzale. Profumi di lavanda, essenze naturali, saponi artigianali e cosmetici renderanno le vie del paese un vero percorso sensoriale, tra colori, benessere e tradizione. Un’occasione perfetta per scoprire prodotti dedicati alla cura del corpo e dello spirito, trovare idee regalo originali o semplicemente lasciarsi avvolgere da un’atmosfera rilassante e accogliente. Il mercatino sarà aperto anche il sabato sera.

Sabato 19 luglio il Colle di Tenda ospita il Raduno transfrontaliero BiodivTourAlps, una giornata all’aria aperta all’insegna della natura, della cultura e della sensibilizzazione ambientale. L’iniziativa, promossa dalle Aree Protette Alpi Marittime e dal Parc national du Mercantour nell’ambito del programma europeo Interreg ALCOTRA, prevede escursioni guidate, laboratori per bambini, musica e danze occitane, con l’obiettivo di promuovere un turismo più consapevole in ambienti fragili. Dalle 10 del mattino partiranno passeggiate tematiche condotte da guardiaparco ed esperti, con focus su biodiversità, storia militare e raccolta rifiuti. In programma una polentata offerta agli iscritti (fino a disponibilità) e, alle 14.30, il monologo dello scrittore e giornalista Marco Albino Ferrari, voce sensibile e autorevole della cultura della montagna. Previsti servizi navetta gratuiti da Quota 1400 e dalla stazione ferroviaria di Limone. Partecipazione libera previa prenotazione.

Sempre sabato 19 luglio alle 16.30 presso la Biblioteca-Museo dello Sci Annalisa Rabagliati presenta il suo libro “I viaggi dei bogianen” (edizioni Primalpe). Un racconto ironico che ribalta lo stereotipo dei piemontesi come persone restie a muoversi: l’autrice, viaggiatrice curiosa, condivide le sue esperienze in giro per l’Europa tra incontri, leggende locali, sorprese e qualche delusione. Un invito a riflettere su pregiudizi e somiglianze tra popoli, con il viaggio come occasione per scoprire, più che le differenze, ciò che ci unisce. Ingresso libero.

Domenica 20 luglio alle 10.30 al Campo Base, in località Fantino, si terrà il “Limone Dog Show”, gara di bellezza aperta sia cani di razza che meticci. Durante la giornata saranno organizzate anche dimostrazioni CIS e di mantrailing. Il ricavato dell’evento, organizzato secondo le regole delle manifestazioni ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, sarà devoluto all’Associazione di volontariato “Bull & Love Rescue”. Info e iscrizioni: 351.7666339 (Gabriele Fardella addestratore cinofilo).