LIMONE/ Tornano le "Accademie in valle" con tre concerti dedicati alla musica classica

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno il Teatro Alla Confraternita di Limone accoglierà alcuni concerti della 15esima edizione “Accademie in valle”, rassegna musicale promossa dall’Associazione Musicante in collaborazione con i Comuni di Limone Piemonte, Chiusa Pesio e Vernante.

La Perla delle Alpi Marittime ospiterà tre tappe del progetto concertistico, nato con lo scopo di portare la musica di qualità nelle valli cuneesi: tre serate unite dal fil rouge della musica classica, ideate in collaborazione con l’Associazione culturale Toret-Artist 360 la cui finalità è la scoperta di giovani talenti italiani.

Ad inaugurare il cartellone limonese delle “Accademie” sabato 23 luglio saranno Christiana Coppola al violoncello e Ludovica De Bernardo al pianoforte: due giovani musiciste che vantano numerosi riconoscimenti in diverse competizioni musicali, oltre che un’intensa attività concertistica.

Il secondo appuntamento in programma, vedrà salire sul palco Irene Sacchetti e Fabio Bussola, che si esibiranno sabato 6 agosto in un concerto di flauto e chitarra. Entrambi classe 1998, Bussola e Sacchetti si sono diplomati con il massimo dei voti e la lode rispettivamente nei Conservatori di Bergamo e di Novara, perfezionandosi poi in quest’ultimo. Formano un duo fisso ormai da sette anni, con cui hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e vinto concorsi nazionali ed internazionali sia come solisti che come formazione.

Protagonisti d’eccezione della terza serata, fissata per sabato 13 agosto, saranno gli artisti del Quartetto Vivaldiano, specializzati nel repertorio del grande artista veneziano e tradizionali ospiti nelle stagioni concertistiche più prestigiose di tutta Europa. L’ensemble, composto da Stefano Maffizzoni (flauto), Riccardo Malfatto (violino), Veronica Nava Puerto (violoncello) e Lorella Ruffin (clavicembalo), accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale all’insegna delle composizioni più celebri dell’importante pilastro della musica barocca italiana.

Tutti i concerti hanno inizio alle 21. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info e prenotazioni: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – iat@limonepiemonte.it.