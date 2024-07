Limone torna a ospitare le "Accademie in valle" con 3 concerti dedicati alla musica d'autore

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno Limone Piemonte si conferma tappa ufficiale della manifestazione “Accademie in valle”, rassegna musicale diretta da Angelo Vinai e promossa dall’Associazione Musicante in collaborazione con i Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Entracque, Chiusa Pesio e Demonte.

Il progetto concertistico, nato con l’intento di portare musica e spettacoli di qualità nei centri montani delle vallate cuneesi, prevede per questa 17esima edizione dodici concerti ad ingresso gratuito in cinque località della provincia di Cuneo. Tre di questi appuntamenti si terranno proprio a Limone e ad accoglierli sarà come di consueto il Teatro Alla Confraternita.

Ad inaugurare il cartellone limonese delle “Accademie” sabato 27 luglio sarà il concerto del Quintetto bislacco, con una proposta musicale innovativa e “contaminata” tra il classico e il moderno. Da Mozart ai Cugini di Campagna, da Charlie Parker a Bach, da Strauss a Beethoven, il territorio esplorato dai cinque musicisti con base a Lugano è un nuovo modo di ascoltare la musica suonata con strumenti classici (archi e chitarra). Punti di forza del quintetto sono la grande cura negli arrangiamenti, il virtuosismo, la ricerca e lo studio dei diversi generi musicali affrontati, la padronanza del palco e la capacità di coinvolgimento del pubblico.

La seconda serata, in programma per sabato 3 agosto, sarà dedicata alle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi eseguito da Estemporanea Ensemble. Il sestetto di archi, che avrà come violino solista la giovane artista emergente Letizia Gullino, proporrà un’interpretazione delle celebri melodie scritte nel 1720 che ancora oggi immergono lo spettatore in paesaggi e stati d’animo, entrando nel cuore degli elementi della natura attraverso la Primavera, l’Estate, l’Autunno e l’Inverno. L’esecuzione sarà incorniciata da un testo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino.

Protagonista del terzo appuntamento sarà il Duo Pesce Fantino, che si esibirà sabato 10 agosto con il concerto “Un altro novecento: i virtuosismi del cuore”. Enrico Pesce e Alberto Fantino presenteranno la fisarmonica e il pianoforte in stili e sonorità che hanno attraversato tutto il secolo scorso, caratterizzandolo e arricchendolo di suggestioni magiche e spettacoli. Note malinconiche e fraseggi funambolici si alterneranno sulle tastiere dei due strumenti diventando un tutt’uno e offrendo uno spettacolo coinvolgente.

“Sono soddisfatto del percorso di crescita che ha caratterizzato questo festival dagli esordi fino ad oggi - spiega Angelo Vinai direttore artistico della rassegna -. In questi anni siamo riusciti a creare un legame forte e duraturo con i paesi che ospitano ii concerti e con il pubblico di residenti e turisti. La stagione si lega, dunque, in modo indissolubile al territorio e alle comunità montane interessate, con il fine di creare una valorizzazione reciproca e una collaborazione duratura in aree culturalmente meno attive”.

“Tra le novità di questa edizione – continua Vinai – segnalo la partecipazione di Demonte e della Valle Stura, a cui spetterà il compito di aprire il Festival venerdì 26 luglio con il Duo Carlone-Castellan, e l’attesissimo concerto di Richard Galliano, in programma venerdì 9 Agosto alla Certosa di Pesio”.