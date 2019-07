LIMONE/ "Sport Day" nel centro storico, poi concerti e incontri per tutto il weekend

Il Comune e la Proloco di Limone Piemonte (Cuneo) propongono domenica 21 luglio lo Sport Day, una giornata di giochi e divertimento all'aria aperta dedicata a bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni e alle loro famiglie. Per l'occasione il paese si trasforma in un enorme playground, un'area giochi a cielo aperto dove i giovanissimi potranno praticare le loro discipline preferite, ma anche approcciare per la prima volta a sport mai provati: basket, calcio, golf, tennis, arrampicata, equitazione, ciclismo, pattinaggio e gonfiabili.

Le prove saranno dislocate tra il centro storico, la via Romana, il Campo Base, il Maneggio e Limonetto. I partecipanti potranno iscriversi gratuitamente presso il gazebo informativo allestito in piazza del municipio, dove verrà loro consegnata una tesserina con l'elenco degli sport proposti, che verrà “convalidata” al superamento di ogni prova. Al termine del percorso, tappa finale con merenda e ricchi premi per tutti.

Il weekend limonese sarà, poi, animato da altri eventi. Sabato 20 luglio, alle 17, la Biblioteca civica propone l'incontro dal titolo “Dai volti della relazione alla Per Therapy tra affettività, dipendenza e cura”, con l'intervento delle dottoresse Nicoletta Sozzi e Silvia Roncallo. Si parlerà del ruolo delle relazioni nello sviluppo e nel benessere della persona e dell'approccio terapeutico che prevede il coinvolgimenti degli animali nella cura dei pazienti. Ingresso libero.

La serata di sabato prosegue, poi, con il concerto “La Rouge et le noire”, alle 21 in Piazza del Municipio. Il quintetto guidato da Chiara Rosso, proporrà un particolare viaggio nella musica jazz, esibendosi negli standard più conosciuti, accanto a rielaborazioni personali e brani inediti. Un programma che spazia dal jazz al blues, fino a toccare il tango di Piazzolla, la musica d’autore italiana e francese e il pop internazionale.

Domenica 21 luglio, alle 21, la chiesa parrocchiale di San Pietro ospiterà un concerto spirituale, con l'esibizione all'organo di Silvano Frontalini.